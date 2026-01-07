군산상공회의소, 2026년 신년인사회 성황

㈜디에스단석 김종완 대표이사 상공대상 영예

군산상공회의소는 6일 오전 리츠프라자호텔에서 ‘2026년 신년인사회 및 군산상공대상 시상식’을 개최했다./사진제공=군산상공회의소

군산상공회의소(회장 조성용)는 6일 오전 리츠프라자호텔에서 ‘2026년 신년인사회 및 군산상공대상 시상식’을 개최하고 병오년 새해 시민화합과 경제 발전을 기원했다.

이날 행사에는 강임준 시장과 김우민 시의회 의장을 비롯해 지역 주요 기관·단체장과 상공인들이 참석했다.

조성용 회장은 신년사를 통해 “지난해 글로벌 경기둔화와 불확실한 대외 여건 속에서도 군산 경제의 저력과 가능성을 다시 한번 확인할 수 있었던 것은 묵묵히 일해 온 기업인과 근로자들의 헌신이 있었기 때문”이라며 “군산상공회의소는 올해 창립 110주년을 맞아 기업현장의 목소리를 충실히 반영하고, 지역경제 활성화를 위한 지속가능한 생태계를 만들어 가는데 주력하겠다”고 말했다.

2026년 군산상공대상 시상식에서는 군산 지역에 1·2공장을 설립하고, 3공장 증설을 추진하는 한편 친환경 신사업을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여한 ㈜디에스단석 김종완 대표이사가 대상을 수상했다.

또한 전북특별자치도지사 표창은 기술 경쟁력 강화와 지역 산업 발전에 기여한 △(유)나성이앤티 최은성 대표이사 △(유)미광기획 채지연 대표이사 △㈜벤투스 이규호 대표이사에게 수여됐다.

군산시장 표창은 △㈜카길애그리퓨리나 군산공장 이규태 공장장 △HD건설기계 박석원 팀장 △㈜풍림파마텍 조미희 대표이사 △씨제이에이치㈜ 오혜미 대표 △(유)비아크리트 김성권 대표이사 △진흥패턴 허금자 대표가 각각 받았다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지