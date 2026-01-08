전북도, ‘전북형 탄소중립 실현’ 원년 삼는다

도, 올해 온실가스 23% 감축 목표 생태관광 육성 등 지속가능 기반 구축

전북특별자치도가 올해를 기후·물관리·산림 등 환경 분야에 대한 ‘전북형 탄소중립 실현 원년’으로 삼는다.

전북자치도는 8일 언론 브리핑을 통해 올 한해 탄소중립 기반을 강화하고 도민이 체감할 수 있는 안전하고 지속가능한 환경 조성에 행정력을 집중할 계획이라고 밝혔다.

전북도는 도 기본계획에 담긴 7개 부문 72개 과제를 중심으로 2030년까지 온실가스 43% 감축을 위해 올해 23% 감축 달성을 중간 목표로 정하고 시·군 이행 점검 체계를 강화한다.

탄소중립을 도민의 ‘일상’으로 정착시키기 위한 실천 정책도 확대된다. 탄소중립포인트제 운영을 강화하고, 저탄소 식생활 확산, 생활 실천 캠페인과 환경교육을 통해 도민 참여를 유도한다. 특히 다회용기 순환체계를 확산해 일회용품 400만 개 감축을 목표로 ‘일회용품 없는 전북’ 조성에 속도를 낸다.

자연·생태 분야에서는 지난해 예비타당성조사 대상사업으로 선정된 익산 왕궁 자연환경복원사업이 2027년 추진될 수 있도록 관계부처 및 지역 정치권과의 협업을 강화해 연내 예타 통과를 추진한다.

또한 서해안 세계지질공원 재검증과 국가생태관광지 지정에 대응해 국가·국제 생태 브랜드를 확대하고 익산 용안생태습지와 고창 운곡습지센터, 국가생태탐방로를 연계한 체류형 생태관광 기반을 확충할 계획이다.

생활환경 분야에서는 환경보건 서비스 강화와 미세먼지 체감대책 확대, 이차전지 폐수와 화학사고 대응체계 고도화에 중점을 둔다.

전북환경보건센터를 지속 운영하고, 환경성질환 예방과 치유를 위한 ‘전북권 환경성질환 치유센터 힐링타운’ 조성을 새롭게 추진한다.

미세먼지 저감을 위해 친환경차 6002대를 보급하고 수소충전소 3곳을 추가 확충한다. 내연기관차의 전기차 전환을 유도하기 위해 보조금을 지원하고, 도로 재비산먼지 저감을 위한 도로청소차 확충 등 체감형 대기질 개선 사업도 추진한다.

이차전지 폐수와 화학물질 등 고위험 환경오염 대응을 위해 민관 합동 감시체계 강화와 새만금 이차전지 폐수 처리수 상시 관리에 나선다. 공공폐수처리시설과 완충저류시설 설치를 확대하고, 도내 산업단지를 대상으로 화학사고 대응 지역협의체를 운영해 현장 대응력을 높인다.

물관리 분야에서는 용담호·옥정호 수질 개선과 녹조 예방을 위한 통합 대책을 추진하고, 상·하수도 시설 정비에 총 3061억 원을 투입한다. 기후위기 대응을 위한 하천 관리 고도화와 통합 데이터베이스 구축도 병행한다.

산림 분야에서는 워케이션 거점 조성과 산림관광 활성화를 추진하는 한편 산불·산사태 등 산림재난 대응 역량을 대폭 강화한다. 나무심기와 숲가꾸기를 통해 산림의 탄소 흡수 기능을 높이고 임업인 소득 향상에도 힘쓸 계획이다.

이순택 도 환경산림국장은 “탄소중립은 속도를 높이고 환경안전은 빈틈없이 관리하며 산림과 생태는 미래 자산으로 키워 나가겠다”며 “도민이 현장에서 체감할 수 있도록 흔들림 없는 환경·산림 정책을 추진하겠다”고 말했다.

김영호 기자

