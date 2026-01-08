전북도, ‘CES 2026’ 전북 공동관 오픈식 개최

전북 공동관 공식 일정 시작, 해외 바이어·관람객 방문 도, 현장 상담 진행 이어가며 실질적인 성과 마련 목표

전북특별자치도는 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 베네시안 엑스포에서 ‘전북 공동관’을 열고 세계 최대 정보기술 전시회 ‘CES 2026’ 공식 일정을 시작했다. /전북도

전북특별자치도는 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 베네시안 엑스포에서 ‘전북 공동관 오픈식’을 개최하고 세계 최대 정보기술 전시회 ‘CES 2026’ 공식 일정을 시작했다고 8일 밝혔다.

이번 오픈식에서는 경과 보고와 버튼 세리머니, 전시장 라운딩 등이 진행됐으며, 미국소비자기술협회(CTA) 관계자와 도내 참가기업 관계자들이 참석해 CES 참가 의미와 향후 운영 계획을 공유했다.

‘전북 공동관’을 찾은 해외 바이어와 방문객들은 전북 기업의 전시 제품과 기술력을 살피며 상담을 이어갔다. 일부 기업 부스에서는 전시 기간 중 후속 미팅 일정까지 잡히는 등 현장에서 실질적인 비즈니스 논의가 진행됐다.

이어서 지난 7일(현지시간) 기업 IR 발표 및 바이어 네트워킹, 참가기업·기관 간 기술교류 프로그램이 열려 전북 기업들이 기술 경쟁력과 제품을 해외 바이어와 투자자들에게 직접 소개하는 자리가 마련됐다.

현장에서는 제품 적용 가능성과 시장성, CES 이후 사업화 방향과 해외 진출 전략 등을 놓고 의견 교환이 이뤄졌다.

이와 함께 CES 기간 동안 유관기관 부스 참관, 글로벌 대기업 부스 투어 등을 연계해 전시를 넘어 기술 교류와 협력 논의로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

또한 전시 현장에서 형성된 바이어 네트워크를 바탕으로 전시 이후에도 후속 상담과 성과 분석을 통해 수출 연계와 글로벌 협력으로 이어질 수 있도록 지속 관리 지원한다.

도는 2024년부터 3년 연속으로 CES 참가를 지원하며 도내 기업의 글로벌 진출 기반을 꾸준히 다져왔다.

도 관계자는 “전북 기업들이 글로벌 시장과 직접 소통할 수 있도록 현장 지원을 강화하고 있다”며 “전시 이후에도 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 체계적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지