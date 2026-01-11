이원택 국회의원 김민석 총리 만나 군산조선소 해법 논의

지난 8일 서울서 김 총리 만나 정부차원 해법 논의 및 촉구

이원택 국회의원(사진 좌)이 김민석 국무총리를 만나 군산조선소 문제를 논의하고 포즈를 취하고 있다. /이원택 의원실 제공

전북특별자치도지사 출마를 선언한 더불어민주당 이원택 국회의원(군산‧김제‧부안)이 지난 8일 김민석 국무총리를 만나 군산조선소 전면 재가동을 위한 정부 차원의 해법을 논의했다.

이 의원은 이날 서울에서 김 총리를 만나 “군산조선소는 더 이상 해운 경기나 기업 판단에만 맡겨둘 문제가 아니다”면서 “본격화되는 한‧미 조선협력(MASGA) 프로젝트와 대량 생산·안정 납기 가능한 인프라, 조선소·항만·재생에너지 기반의 전략성을 감안해 군산조선소를 ‘국가 전략 조선 거점’으로 지정하고 전면 재가동에 나서야 한다”고 설명했다.

그는 또 “최우선은 기존 조선소의 재가동이지만, 필요하다면 매각 역시 정책적 선택지로 검토해야 한다”며 정부가 중재자로 나서 공공 발주·정책 금융을 결합한 패키지 전략을 설계해야 한다고 강조했다.

이에 김민석 국무총리는 “군산조선소 문제는 본인 역시 계속 고민해 온 사안으로 정부 차원의 대책 마련을 검토하겠다”고 밝혔다.

김 총리는 특히 한‧미 조선협력(MASGA) 프로젝트, 특수선 및 전략 선박 수요 확대 등 정부 주도의 산업 전략 속에서 군산조선소 활용 가능성을 열어둘 필요가 있다는 점에 깊이 공감한 것으로 전해졌다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지