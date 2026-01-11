민선8기 투자협약 10건중 6건 이상 실제 투자

전체 투자협약 227건 중 실제 투자율 62.5%…도, 전담관리제로 투자이행 점검 현장 애로해소

민선8기동안 투자협약 10건중 6건 이상은 실제 투자로 이어진 것으로 나타났다.

이에 전북특별자치도는 글로벌 경기 둔화와 투자 위축이 장기화되는 불확실한 대외 환경 등 열악한 상황이지만 투자협약 이후 투자 이행 관리에 초점을 맞춘 대응에 나서고 있다.

전북자치도는 민선 8기 동안 체결한 투자협약 가운데 실제 투자로 이어진 비율이 62.5%로 나타났다고 11일 밝혔다.

전북도에 따르면 지난해 9월 기준 도가 체결한 전체 투자협약은 총 227건이다.

이 가운데 46개 기업(20.2%)은 투자를 완료하고 공장을 가동하거나 사업을 본격 운영 중이며 96개 기업(42.3%)은 입주 계약 체결, 건설 추진, 준공 완료 등 정상적인 투자 이행 단계에 있다고 도는 설명했다.

이를 합한 실투자율은 62.5%로, 지난해 6월 기준 57%에서 5.5%p 상승했다.

세부적으로 보면 투자 이행 기업 중 입주 계약을 체결한 곳은 53곳, 공장 건설 단계에 있는 기업은 36곳, 이미 준공을 마친 기업은 7곳이다.

나머지 기업 63곳(27.8%)은 부지 검토와 사업계획 수립 등 투자 준비 단계에 있다.

다만 일부 기업의 경우 글로벌 경기 둔화와 투자 위축, 원자재 가격 상승, 고금리 기조 지속 등 대외 여건 악화로 투자계획을 재조정하거나 협약을 철회한 사례도 있는 것으로 파악됐다.

국제 정세의 불확실성이 커지는 상황에서 지방 투자 환경이 직접적인 영향을 받고 있다는 분석이다.

도는 이러한 여건 속에서도 투자이행률을 끌어올리기 위해 지난해 7월 ‘투자유치기업 전담관리제’를 도입했다.

이 제도는 투자협약을 체결한 기업마다 전담 공무원을 지정해 협약 단계부터 착공, 준공, 실제 가동까지 투자 전 과정을 밀착 관리하는 방식이다.

도는 분기별 현장 방문과 수시 유선 점검을 통해 기업별 투자 진행 상황을 체계적으로 관리하고 있다.

기업 현장에서 제기되는 애로사항은 단순 민원과 복합 민원으로 구분해 신속하게 대응하고 있다.

특히 인허가, 기반시설, 자금 조달 등 여러 부서가 연계된 사안은 기업민원 신속처리단과 연계해 원스톱 지원체계를 가동하고 있다.

전담관리제 시행 이후 지난해 9월까지 총 20건의 기업 애로사항이 접수됐으며 이 중 16건은 즉시 해결됐다.

나머지 4건 역시 단기 또는 중장기 과제로 분류해 지속적으로 관리 중이다.

주요 해결 사례로는 공장 부지 확보를 위한 보조금 지원, 환경·건축 인허가 절차 지원, 금융기관과 연계한 자금 조달 지원 등이 있다.

도 관계자는 “기업유치의 성패는 협약 체결 이후 얼마나 빠르게 실제 투자로 연결되느냐에 달려 있다”며 “투자협약에 그치지 않고 실질적 투자와 가동으로 이어지도록 끝까지 책임지고 관리해 지역경제 활성화와 일자리 창출 성과로 연결하겠다”고 말했다.

김영호 기자

