[줌] 손영숙 전북자치도 바이오정책팀장 “지금 멈추면 전북의 미래도 없다”

“정부의 기초연구개발(R&D) 예산이 대폭 삭감된 2025년, 버티기조차 어렵다는 위기감이 팽배했지만 지금 멈추면 전북의 미래는 없다는 생각에 백방으로 뛰고 또 뛰었습니다.”

지난해 전북의 바이오 산업은 거센 한파를 맞았다. 정읍을 중심으로 한 정부출연연 지원예산이 줄줄이 축소되면서 도내 바이오 관련 사업들은 추진 동력을 잃었고, 일부는 사실상 무산 위기에 놓였다.

그런상황속 손영숙(53) 전북특별자치도 바이오정책팀장은 “이 시점에서 투자를 멈추면 전북 바이오 산업의 비상은 불가능하다”는 판단 아래 중앙부처와 국회의 문턱을 수없이 넘나들었다.

예산이 사라진 자리를 포기가 아닌 논리와 집요함으로 채워야 한다는 각오였다. 손 팀장이 내세운 전략의 출발점은 전북의 구조적 강점이었다.

농생명산업에 특화된 전북은 농업자원을 기반으로 첨단기술과 식품산업을 융합해 온 경험을 축적해 왔다.

농림부 9급 공채로 공직생활을 시작한 손 팀장은 전북의 농생명산업 기반 위에 레드바이오 산업을 미래 성장동력으로 확장해야 한다는 방향을 분명히 했다.

정부안에서 탈락한 사업들은 출연연과 함께 기획 단계부터 다시 점검했고 한국연구재단 자문을 통해 기술 로드맵과 정책 연계성을 대폭 보완했다.

이 같은 집요한 대응은 국회 심의 과정에서 힘을 발휘했다.

전북자치도는 올해 바이오 분야 국가예산에서 신규 6건을 포함해 총 21건, 5234억 원 규모의 사업을 확보했다.

R&D 예산 축소 국면에서 거둔 이례적인 성과다.

대표적인 사례가 총사업비 2500억 원 규모의 ‘우주 방사선 영향평가용 사이클로트론 연구시설 구축 사업’이다.

정부안에 담기지 못해 동력을 상실할 뻔했지만 국회 단계에서 사업의 시급성과 국가적 필요성이 인정되며 설계용역비 국비 5억 원이 반영됐다.

신규 사업이라는 이유로 배제됐던 ‘방사선 기반 소재장비 기술 혁신화 사업’과 ‘AI 기반 차세대 엑소좀 기술 개발 사업’도 각각 국비 15억 원, 20억 원을 확보했다.

지난해 일괄 삭감의 아픔을 겪었던 바이오프린팅과 그린바이오 신소재 사업 역시 전문가 자문과 계획 보완을 거쳐 국비와 균특예산 반영으로 되살아나는 등 손 팀장의 집념은 전북바이오산업의 희망으로 이어지고 있다.

손 팀장은 “바이오는 단기간 성과를 기대할 수 없는 산업이지만 지금 씨앗을 뿌리지 않으면 전북의 미래도 없다”며 “앞으로도 맡은바 업무에 최선을 다해 전북발전에 이바지하도록 하겠다”고 말했다.

