군산해물짬뽕, 서울시청 직원 ‘특별식’ 메뉴 선정

오는 14일 구내식당 점심 제공

지난해 12월부터 서울광장 스케이트장 내에서 운영하고 있는 군산 서로장터/사진제공=군산시

군산시가 오는 14일 서울시청 본관 구내식당에서 신선한 지역 먹거리를 주재료로 한 군산 특별식 ‘해물짬뽕’을 선보인다.

서울시청 특별식이란 직원들의 사기 진작과 식단 다양화를 위한 행사로, 타 지자체의 농특산물을 활용해 급식 메뉴를 구성하고 있다.

특히 이번 특별식 메뉴는 서울시가 지자체와 처음으로 협업한 사례로서 시가 첫 협업 지자체로 선정됐다는 점에서 의미를 더하고 있다.

서울과 군산이 손잡고 준비한 군산 특별식은 해물짬뽕과 울외 장아찌 등이다.

시는 지역에서 생산되는 우수한 농‧수산물 재료로 만들어낸 군산의 맛을 서울시청 직원 1700여 명에게 맛보이고 홍보한다는 계획이다.

김상기 군산시 먹거리정책과 과장은 “이번 특별식 행사는 서울시청 직원들에게 든든한 한끼를 제공하는 동시에 지역 간 상생 방안을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 다양한 협업을 통해 지역 먹거리의 판로를 넓히고 농가에 실질적인 도움이 되는 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

한편 시는 지난해 12월부터 서울광장 스케이트장 내 서로장터(군산 로컬마켓)를 운영, 딸기‧군고구마 등 농산물과 군산짬뽕라면‧군산맥아로 만든 식혜 등 지역 가공품을 판매하고 있다.

