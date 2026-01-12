전주 온누리안과병원, 전북 최초 ‘안과 전문병원’ 획득

보건복지부 지정…지역 거점 의료기관 위상 강화

전주 온누리안과전문병원 전경

정영택 온누리안과병원장

[Advertorial] 전북 지역을 대표하는 안과 의료기관인 전주 온누리안과병원(병원장 정영택)이 보건복지부가 지정하는 ‘안과 전문병원’으로 최종 선정됐다.

이로써 전주 온누리안과병원은 도내 안과 중 최초이자 유일한 안과 전문병원이 됐다.

전주 온누리안과병원은 난이도 높은 안과 질환에 대해 대학병원급의 전문적인 의료 서비스를 제공하고 있음을 국가로부터 공식 인증 받은 것이다.

보건복지부는 대형병원 환자 쏠림 현상을 완화하고 양질의 의료 서비스를 제공하기 위해, 특정 질환이나 진료과목에서 난이도 높은 의료 행위를 하는 병원을 엄격한 심사를 통해 ‘전문 병원’으로 지정하는데, △환자 구성 비율 △진료량 △필수 진료과목 △의료 인력 △의료 질 평가 △의료기관 인증 등의 기준을 모두 충족해야 한다.

이번 전문병원 지정은 전주 온누리안과병원이 개원 이래 20년 이상 꾸준히 이어온 연구 중심의 병원 운영 과감한 투자의 결실이다. 단순히 진료, 수술 건수가 많은 것을 넘어, 표준화된 진료 시스템과 감염 관리 등 환자 안전 분야에서도 합격점을 받았다는 데 큰 의미가 있다.

특히 수도권에 집중된 전문 의료 인프라 속에서 지역민들이 멀리 이동하지 않고도 수준 높은 안과 진료를 받을 수 있는 ‘호남 지역 의료의 보루’ 역할을 확고히 했다는 평가를 받고 있다.

정영택 병원장은 “보건복지부 전문병원 지정은 그동안 온누리안과병원을 믿고 찾아주신 환자분들은 물론, 밤낮으로 연구와 진료에 매진해 준 의료진과 임직원 덕분”이라면서 “무거운 책임감을 느끼며, ‘세상의 빛이 되자’는 우리 병원의 미션 아래 앞으로도 환자분들에게 대학병원과 같은 전문적이고 안전한 의료 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

지난 2001년 개원한 전주 온누리안과병원은 호남 지역에서 독보적인 안과 전문 의료기관으로 자리매김해 왔다.

개인 안과 병원으로는 드물게 안은행(Eye Bank)을 설립해 고난도의 각막이식 수술을 총 462안 성공하는 등 현재까지 총 21만 명이 넘는 환자들이 진료와 수술을 받았으며, 스마일라식‧스마일프로 등 시력교정술과 백내장‧녹내장‧망막 센터 등 세분화된 전문의 협진 시스템을 구축해 수준 높은 안과 수술을 제공하고 있다.

또한 안과 전 분야에 걸쳐 세계적인 연구 성과와 논문을 다수 발표해 왔으며, 소방관‧경찰관 무료 수술을 시작으로 지역 소외계층과 생활 체육 지원 등 사회공헌도 활발하게 펼치고 있다.

