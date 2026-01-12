전북도, 농생명산업지구 지역 특화 산업 추진

스마트팜·홍삼·김치·동물의약품 등 산업별 실행력 확보 주력 도, 핵심 인프라 착공·준공 잇따라 도민 체감 성과 창출 집중

전북특별자치도가 농생명산업지구의 실질적인 성과를 창출하기 위해 추진 상황을 점검하고 실행력 강화에 나섰다.

전북자치도는 12일 도청 종합상황실에서 김종훈 경제부지사 주재로 ‘농생명산업지구 추진상황 보고회’를 열고 ‘전북특별법’ 제19조에 따라 지정된 6개 농생명산업지구의 추진 현황을 점검했다.

이날 회의에서는 지구별 핵심 사업 추진 일정과 향후 성과 창출 방안이 집중 논의됐다.

농생명산업지구는 농생명 자원의 생산·가공·유통·연구개발(R&D)을 집적화해 산업 전후방 연계를 강화하는 전북형 성장 거점을 말한다.

현재 남원·진안·고창·익산·장수·순창 등 6개 지역이 지정돼 있으며, 도는 지역 특성에 맞춘 산업 생태계 구축을 목표로 단계별 사업을 추진 중이다.

남원 ECO스마트팜 산업지구는 청년농 유입을 위한 대규모 스마트팜 단지 조성을 핵심 과제로 추진하고 있다.

오는 3월 ‘대규모 스마트팜 창업단지’ 기반 조성 공사에 착공하고 11월에는 ‘장기임대형 스마트팜’ 공사 발주를 준비하는 등 단계별 사업을 본격화할 계획이다.

진안 홍삼한방산업 진흥지구는 홍삼 가공·유통·판매 시설을 집적화해 지역 홍삼 매출을 20% 이상 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

이를 위해 3월 중 명품홍삼 집적화단지 내 판매·유통단지 건축공사에 들어갈 예정이다.

고창 사시사철 김치특화 산업지구 역시 연간 5000톤 이상의 안정적인 원료 공급체계 구축을 위해 ‘김치 원료 공급단지’ 조성이 추진 중이다.

현재 실시설계 등 사전 절차를 거쳐 6월 착공을 목표로 하고 있다.

익산 동물의약품 산업지구는 동물의약품 산업 생태계 선점을 위해 시제품 생산시설을 오는 9월 준공할 계획이다.

올해 안으로 임상시험센터 실시설계에도 착수하는 등 핵심 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

장수 저탄소한우 산업지구는 축산 분야 탄소배출 20% 이상 감축을 목표로 2월부터 종모우센터 부지 조성과 건축공사를 본격 추진할 예정이다.

순창 미생물 산업지구는 미생물 자원과 발효 기술을 결합한 융복합 산업 모델 구축을 위해 마이크로바이옴 지식산업센터를 2월 착공할 계획이다.

도는 지구별 핵심 사업이 완성되는 시점에 맞춰 도민이 체감할 수 있는 성과를 도출하기 위해 참여 주체 역량 강화 교육과 분야별 전문 자문단을 운영하는 등 완성도를 높여 나갈 방침이다.

김종훈 도 경제부지사는 “농생명산업지구가 내실 있는 추진으로 농민과 도민이 체감할 수 있는 성과를 만들어야 한다”며 “지구 지정 단계에서 도출된 보완 사항을 신속히 이행하고 기업들과의 전·후방 산업 연계로 농업의 체질을 개선해 나가자”고 당부했다.

