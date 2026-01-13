군산시 청년뜰 창업센터, 지난해 매출 ‘쑥’

약 7억 6000만 원 직접 매출⋯창업 생태계의 질적 성장 입증

군산시청 전경.

군산시 청년뜰 창업지원센터(이하 센터)가 지난해 매출·판로·지식재산·지원금 연계 등 시장 중심의 핵심 성과 지표에서 눈에 띄는 결실을 거두면서 지역 창업 생태계의 질적 성장을 이끌어내고 있다.

13일 시에 따르면 실제 시장 거래 기반의 매출 구조 형성으로 봤을 때 센터는 지난 한 해 동안 약 7억 6000만 원의 직접 매출 성과를 기록했다.

특히 지원을 받은 다수 기업의 월 매출이 이전 대비 60~70% 이상 상승하는 등 가파른 성장세를 보였다.

이는 단순 수치를 넘어 이커머스와 디지털 마케팅 지원을 통해 온라인 판매 체계를 확립함으로써 급변하는 유통 환경에 대응할 수 있는 지속 가능한 매출 구조를 형성했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

센터는 지역에 국한되지 않는 전방위적 판로 지원을 통해 창업기업의 경쟁력을 높인 것으로 알려졌다.

롯데몰 군산점과 연계한 팝업 부스 행사에서 성과를 낸 기업들이 정식 입점 제안을 받거나 단독 팝업 행사를 연장 운영하기도 했다.

여기에 국내외 박람회 참가를 통해 실제 라이선스 계약과 유통망 확보로 이어지는 사례도 잇따랐다.

또한 지식재산권 확보와 미래 성장 동력 마련 창업기업의 브랜드 보호와 중장기 자생력 강화를 위해 추진한 지식재산권(IP) 출원 사업도 결실을 맺었다.

이런 가운데 시는 특허와 상표‧디자인 등 총 34건의 출원 및 등록을 지원함으로써 기업들이 향후 투자 유치와 판로 확대 과정에서 유리한 고지를 점할 수 있는 핵심 자산을 축적하도록 도왔다.

진행됐던 교육 프로그램 역시 후속 성장을 돕는 ‘창업 사다리’ 역할을 톡톡히 해냈다.

실제로 지난해 수료생 중 3명이 중앙부처 및 공공기관의 창업지원 공모사업에 연계 선정돼 센터의 교육이 외부 자금 확보와 사업 고도화로 이어지는 실질적인 성장 경로로 작동하고 있음을 증명했다.

시 관계자는 “지난해 매출 창출부터 자금 연계까지 이어지는 구조화된 창업 지원 모델을 지역에 성공적으로 안착시켰다”며 “올해에도 청년과 창업가가 지역과 함께 성장하는 선순환 구조를 강화해 ‘청년이 머물고 싶은 도시 군산’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

