군산경찰, 선제적 교통통제로 인명·재산 피해 차단

Trend news
군산경찰서(서장 임정빈)가 최근 군산 지역 내 대설주의보·강풍경보 발효에 따른 낙하물 신고사건 관련해 군산시와 합동 선제적 대처로 인명·재산피해 등 대형사고 발생을 방지하는데 기여했다.
군산경찰서는 당시 조촌동 소재 아파트 공사현장 외벽 안전발판(철제)이 떨어질 것 같다는 112 신고 접수 후, 신속히 현장 출동해 군산시·소방서 합동 현장점검을 진행했다.
이후 시민 생명·안전 위협하는 위험요인이 있다고 판단, 선제적 교통통제를 진행했다.
여기에 관련기관 협업을 통해 순찰차 9대•싸인카 12대(군산시 지원) 등 신속한 경력배치 및 안전시설물 설치로 사건사고를 예방했다.
임정빈 군산경찰서장은 “앞으로도 군산시 등 관련기관과 지속적인 협업을 통해 군산시민 및 근무하는 직원들 안전을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.
군산=이환규 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글