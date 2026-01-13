김제시, 지역소멸위기지역 탈피 ‘총력’

생애주기별 맞춤형 인구정책 효율성 제고 출생·청년·정착·생활인구 연계 각종 지원

김제시가 ‘김제형 일주일 살기’ 등 정주·생활인구를 연계한 인구증가정책에 박차를 가하며 지역소멸위기지역 탈피에 총력을 기울이고 있다.

그동안 지속적인 인구 감소로 지역소멸 위기지역으로 분류됐던 김제시는 민선8기 출범이후 각고의 노력 끝에 인구 증가세로 전환되는 성과를 거두며 지난 2025년 12월 말 기준 주민등록 인구가 8만1676명을 기록하며, 전년 대비 1041명이 증가하는 결실을 맺었다.

시는 이러한 흐름을 이어가기 위해 올해부터 출생·청년·정착·생활인구 정책을 유기적으로 연계해, 인구 증가세를 유지하기 위한 기틀을 더욱 공공이 다진다는 방침 아래, 생애주기별 맞춤형 인구정책의 효율성 제고에 초점을 맞추고 있다.

출산장려금과 산후조리경비 지원을 통해 초기 양육 부담을 완화하고, 영유아 북스타트 사업으로 양육 친화환경을 조성하는 한편, 청소년드림카드와 김제사랑장학금 및 격려금 확대를 통해 교육비 부담을 줄이고 전입장려금, 취업청년 정착수당, 청년부부 주택수당, 결혼축하금 등 ‘살기 좋은 김제’ 구현에 더욱 힘쓰겠다는 입장이다.

또한 2025년 11월 조례 개정을 통해 출산장려금 지원 대상을 ‘부모 모두 관내 거주’에서 ‘부 또는 모 거주’로 확대했고, 올해에도 전북특별자치도가 추진하는 출산·다자녀 가정 지원사업에 시비를 매칭해 참여한다.

만 18~39세 1인 소상공인·농어업인을 대상으로 본인 출산 시 90만 원, 배우자 출산 시 80만 원을 지원하는 출산급여 지원사업을 통해 출산기 소득 공백을 완화하고, 미성년 자녀 3명 이상 가정이 6인승 이상 차량을 구입할 경우 500만 원을 지원하는 ‘3자녀 이상 패밀리카 지원사업’을 도입해 다자녀 가정의 생활 편의를 실질적으로 지원할 계획이다.

인구 증가세 유지를 위한 또 하나의 핵심 전략으로 생활인구 확대 정책도 본격 추진한다. △‘김제형 일주일 살기’ 프로그램 도입 △관외 시민 대상 특별여행 캐시백 프로그램 △디지털시민증 기반 관계인구 마케팅 △체험·여가 인프라 확충을 통한 체류형 관광 콘텐츠 강화 등을 통해 방문–체류–관계 형성–재방문으로 이어지는 인구 흐름을 구축한다는 구상이다.

정성주 김제시장은 “2025년 인구 1041명 증가는 김제의 도시 체질이 변화하고 있다는 분명한 신호”라며 “다양한 인구정책을 통해 2026년에도 인구 증가 흐름을 이어가고, 지속 가능한 인구 구조를 만들어가겠다”고 말했다.

