진안군, ‘치유도시·치유거리 진안’AI 숏츠 영상 콘테스트 공모

AI 숏츠로 치유골목·산림치유 자원 전국 홍보

진안군이 ‘치유도시 및 치유거리 진안’의 브랜드 확산을 위해 AI 숏츠 영상 콘테스트 공모에 돌입했다. 지난 12일 시작된 공모는 오는 25일 마감된다.

이번 콘테스트는 전주대학교 라이즈(RISE)사업단과 진안군사회적경제센터가 수행 중인 라이즈(RISE) 사업의 일환으로 실시된다. 또 인공지능(AI) 기술을 활용한 숏츠 영상 콘텐츠를 통해 진안의 치유골목 및 산림치유 자원을 대중적으로 알리고자 마련됐다.

공모 참가를 위해선 ‘치유도시 진안’ 또는 ‘진안 치유거리’를 주제로 한 숏츠 영상을 제작, 이메일로 제출해야 한다.

제출할 영상 분량은 50초 이상 90초 이내다. 다만, 생성형 AI 영상이 전체 분량의 50% 이상 포함되어야 한다. 특히, 진안군 시장길 8-9 일원에 조성돼 있는 치유골목 영상이 최소 20초 이상 담겨야 한다.

심사를 통해 선정된 수상자에게는 지역 특산품과 상장이 수여된다. 시상은 △1등 1팀(70만 원 상당) △2등 1팀(50만 원 상당) △3등 2팀(30만 원 상당) △입선 5팀(각 10만 원 상당)으로 구성된다. 선정 결과는 오는 29일 개별 통보된다.

참가 신청서 및 영상은 이메일(jacooplab@daum.net)로 제출해야 한다. 자세한 사항은 전주대 창업경영금융학과 블로그에 올려진 관련 공고문에서 확인할 수 있다. 수상작의 소유권은 전주대학교 RISE사업단에 귀속된다. 원제작자 표기는 영상 말미에 가능하다.

이번 콘테스트의 기반이 되는 라이즈 사업은 2025년 3월부터 2030년 2월까지 추진되는 중장기 사업이다. 진안군 산림치유자원의 가치를 확산하고, 군민과 창업단체가 직접 참여하는 현장 중심 ‘리빙랩(지역주민과 공공기관이 함께 산림치유 자원에 대해 연구 및 개발)’ 방식을 통해 치유도시 브랜드를 구축하는 것이 목표다.

그동안 진안군은 전북 RISE센터와의 사업 협약을 시작으로 치유특강, 지역자원 조사, 리빙랩 컨설팅 및 교육 등을 단계적으로 추진해 왔다. 특히 ‘해볼락’, ‘나애진안’, ‘고원의숲’, ‘숲이한수다’, ‘월랑역사’, ‘통합팀’ 등 6개 리빙랩 팀이 참여해 치유 관련 서비스 개선과 시제품 개발을 진행했다. 그 성과는 지난해 12월 결과보고회를 통해 공유됐다.

이재민 전주대학교 교수는 “이번 AI 숏츠 영상 콘테스트는 주민 참여형 리빙랩 성과를 콘텐츠로 확장하는 계기가 될 것”이라며 “창의적인 홍보 콘텐츠를 통해 치유도시 진안의 브랜드 인지도가 높아지기를 기대한다”고 밝혔다.

