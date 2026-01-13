대통령 직속 농특위, 올해 첫 순회지 전북서 농정 청사진 제시

‘대한민국 농어업, 현장에서 답을 찾다’ 지역 농어업 대전환 설명회 개최 도, 정부 및 대통령 직속 특위와 농산어촌 국정과제 소통… 전북 농정방향 등 설명

13일 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회와 전북특별자치도가 공동으로 ‘대한민국 농어업, 현장에서 답을 찾다’를 주제로 전북 지역 농어업 대전환 설명회를 개최했다. 이날 행사에는 김호 농특위 위원장을 비롯해 김종훈 전북자치도 경제부지사, 도내 농업인 등 120여 명이 참석했다. /전북도

전북특별자치도는 13일 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회(이하 농특위)와 공동으로 ‘대한민국 농어업, 현장에서 답을 찾다’를 주제로 전북 지역 농어업 대전환 설명회를 개최했다.

이번 설명회는 농특위가 전국 9개 광역도를 순회하며 여는 행사로, 전북이 올해 첫 방문지로 선정됐다. 정부 농정 방향을 현장에서 공유하고 국정과제의 성공적 추진을 모색하기 위한 소통의 장이라는 것이 전북자치도의 설명이다.

행사에는 김호 농특위 위원장을 비롯해 김종훈 전북자치도 경제부지사, 임승식 전북도의회 농업복지환경위원장, 이훈구 한국후계농업경영인 전북도연합회장과 도내 농업인 등 120여 명이 참석했다.

농특위는 이재명 정부 출범 이후 지난해 12월 민간위원 24명이 새롭게 위촉되며 새롭게 구성됐다.

농특위는 농업의 국가전략산업화, 국가 책임을 강화하는 농정 대전환, 균형성장과 에너지 전환을 선도하는 농산어촌을 핵심 방향으로 제시하며 내년을 농어업·농어촌 정책 대전환을 본격 실행하는 중요한 해로 규정했다.

전북 설명회에서는 ‘농생명산업수도’ 육성을 위한 주요 성과와 향후 전략이 공유됐다.

주요 전략으로는 청년농 창업 1번지 조성, 수요 창출을 통한 농가소득 증대, 농생명 신산업 생태계 고도화, 위기 대응형 지속가능 농업구조 전환, 경영안정 강화, 살고 싶은 활력 농촌 조성 등 6대 과제가 제시됐다.

질의응답 시간에는 청년농업인 정착 지원 확대, 지역 단위 공동영농 조직과 인력은행 활성화, 시설원예 전환을 위한 에너지 지원, 귀농·귀촌 촉진, 농어촌기본소득의 안정적 추진 방안 등 현장 중심의 건의가 이어졌다.

이어서 김 위원장과 농특위 관계자들이 김제 스마트팜혁신밸리를 방문해 청년농업인 교육센터와 실증단지를 둘러보고, 청년농업인들과 정책 개선 방향에 대한 의견을 나눴다.

전북도는 설명회를 통해 수렴된 현장 의견을 농특위에 전달하는 한편, 전북농어업·농어촌위원회와 분과위원회를 중심으로 지속가능한 농정 과제 발굴과 성과 창출에 나설 방침이다.

김 위원장은 “정책 설계 단계부터 농어업인의 목소리가 충분히 반영되도록 소통 시스템을 강화하겠다”며 “현장의 다양한 의견을 폭넓게 수렴해 사회적 합의를 이끌어내는 데 집중하겠다”고 말했다.

김 경제부지사는 “농정 대전환이라는 국정 기조에 맞춰 정책을 체계적으로 확장하겠다”며 “농생명산업 생태계 고도화와 지속가능한 농어업 구조 전환을 통해 ‘농생명산업수도 전북’을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지