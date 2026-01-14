조국당 강동원 출판기념회 개최…춘향문화예술회관서 22일

조국혁신당 강동원 저서… ‘남원의 역사·예술, 그리고 인물’ 조국 대표·신장식·정춘생·이해민 의원 참석 예정

강동원 조국혁신당 남원시 지역위원장/전북일보 DB

강동원 조국혁신당 남원시 지역위원장의 저서 ‘남원의 역사·예술, 그리고 인물’ 출판기념회가 오는 22일 오후 2시 춘향문화예술회관 대공연장에서 열린다.

이번 출판기념회에는 조국혁신당 조국 대표를 비롯해 신장식·정춘생·이해민 국회의원 등이 참석해 축하와 연대의 뜻을 전할 예정이다.

강 위원장은 저서에서 "2000년 고도(古都) 남원의 혼과 얼은 어디에 있는가?”라는 질문을 던지며, 오늘날 남원이 처한 현실을 냉정하게 진단한다.

그리고 그 해답을 남원의 역사와 문화, 예술 속에서 찾는다.

책의 1부에서는 남원의 고대사와 현대사, 전쟁사, 독립운동사, 국가유산을 비롯해 문학·판소리·춘향제·종교·미술·체육 등 남원 문화예술사를 총망라하고 남원을 빛낸 역사적 인물을 소개한다.

2부에서는 남원을 둘러싼 주요 사건을 되돌아보며 실체적 진실을 분석했다. 3부에서는 이를 극복하고 남원의 정체성을 회복하기 위한 대안과 방향을 시민들에게 제시한다.

강 위원장은 “수십 년간 멍들고 퇴보해 온 우리 남원의 내리막길을 이제는 멈춰 세워야 한다”며 “자랑스러운 전라좌도 수도인 남원의 정체성을 다시 세우는 것이 이 책의 출발점이자 목적”이라고 밝혔다.

남원=신기철 기자

