전주 복합스포츠타운 조성 사업 ‘순항’

공정률 야구장‧육상경기장 65%, 실내체육관 60% 스포츠가치센터, 올해 타당성 조사‧기본계획 용역 착수 우범기 시장, 현장 찾아 관계자 격려…추진 상황 점검

복합스프츠타운 조성 사업 현장 점검에 나선 우범기 전주시장이 야구장 건립 사업 현장을 둘러보고 있다. /전주시

전주시가 전주월드컵경기장 일원에 추진하고 있는 복합스포츠타운 조성 사업이 순항하면서 야구장과 육상경기장, 실내체육관이 윤곽을 드러내고 있다.

우범기 전주시장은 16일 야구장 건립 사업을 비롯한 복합스프츠타운 조성 사업의 현장 점검에 나섰다.

전주월드컵경기장 일원에 조성 중인 복합스포츠타운은 기존 축구경기장을 비롯해 야구장과 육상경기장, 실내체육관, 스포츠가치센터, 국제수영장 등이 들어서는 공공체육시설 집적화 단지다.

현재 총사업비 1421억 원이 투입되는 야구장과 육상경기장 건립 사업은 65%의 공정률을 기록하고 있으며, 652억 원 사업비가 들어가는 실내체육관은 40% 공정률을 보이고 있다.

앞서 전주시는 종합경기장 개발계획에 따라 북부권 복합스포츠타운에 공공체육시설을 집적화를 결정했으며, 민선 8기 들어 총사업비 2073억 원 중 1603억 원을 투입했다.

새롭게 건립되는 야구장은 센터라인 121m에 좌우 98m, 8176석 규모로 지어지며, 육상경기장은 육상연맹 공인 1급 시설로 각종 대회 개최 문제가 없도록 건립된다.

특히 야구장 건립 규모는 건립 구상 초기 타당성 조사나 중앙투자심사 단계에서 프로야구단이 없는 현실과 실제 이용 상황을 종합적으로 고려한 것으로, 향후 프로야구단 유치 등 여건 변화가 생긴다면 얼마든지 관람석 증축 등 탄력적으로 대응할 수 있도록 설계가 이뤄졌다.

또한 전주스포츠가치센터는 올해 관련 국비 2억 원을 확보, 기초 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역에 착수할 수 있게 됐으며, 국제수영장도 건립 사업에 속도를 내 복합스포츠타운의 완성도를 높일 계획이다.

이날 우 시장은 공사를 추진하고 있는 현장 관계자들을 격려하고, 안전사고 없이 공사가 마무리될 수 있도록 힘써줄 것을 당부했다.

우범기 전주시장은 “전주시는 붉은 말의 해인 올해 ‘하루에 천리를 달린다’는 적토마처럼 건립 사업에 속도를 낼 계획”이라며 “2027년에는 명실상부 복합스포츠타운의 위용을 갖춰 각종 국내외 스포츠대회 유치는 물론, 시민 체육 여가생활에도 기여하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 대한체육회는 지난해 2월 전주를 2036 하계올림픽 국내 후보 도시로 선정했다. 이 과정에서 국내 기초지자체 중 이같은 규모의 복합스포츠타운 조성 사례가 없고, 전주시의 높은 사업 추진 의지를 확인한 것이 후보 도시 선정에 결정적인 역할을 한 것으로 알려졌다.

강정원 기자

