민족통일정읍시협의회 임호영 회장 취임
UPDATE 2026-01-18 19:03 (Sun)
민족통일정읍시협의회 임호영 회장 취임

임장훈 웹승인 2026-01-18 15:42 수정 2026-01-18 15:42

제22대 민족통일정읍시협의회 임호영 취임회장

민족통일정읍시협의회 ‘창설 45주년 기념식 및 제21대 김수근 회장 이임 · 제22대 임호영 회장 취임식’이 지난 16일 정읍 이화담에서 열렸다.

이날 행사에는 박일 정읍시의회의장, 유호연 정읍부시장, 박성학 전북특별자치도협의회장, 임승식·염영선 도의원, 김대중 전 도의원, 정읍시협의회원 등 100여명이 참석해 축하했다.

기념식은 연혁보고, 재직기념패 전달식, 취임회장 임명장 수여식, 민통기 인계 인수식, 통일노래제창 등으로 진행됐다.

임호영 회장은 “조국의 염원인 평화통일의 꿈을 실현해 나갈 수 있도록 전북협의회와 끈끈한 연대와 협조하며 역량강화에도 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#민족통일정읍시협의회 #제22대 임호영회장 #취임식
임장훈 hoonyoui@jjan.kr
