진안군, 농업창업·주택구입융자 지원사업 자금 푼다

농업창업 최대 3억·주택구입 7천500만 원 융자 금리 연 2%, 5년거치 10년 원금균등분할 상환

진안군이 다음달 4일까지 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입지원 융자 사업 대상자를 모집한다. 귀농인의 안정적 정착과 신규 농업인력 육성을 위해 실시하는 이 사업은 관내 귀농인, 재촌 비농업인, 귀농희망자 등을 대상으로 시행한다. 이들을 대상으로 농업창업 또는 주택구입 등을 위한 자금을 지원하는 것.

농업창업은 농지구입이나 하우스 신축 등이 해당되며, 주택구입은 주택 신축, 자기 소유 노후 농가주택 증·개축 등이 해당된다.

지원을 받으려면 몇 가지 요건을 갖춰야 한다. 나이는 신청연도 기준 만 18세 이상 65세 이하여야 한다. 또 농촌 외의 지역에서 1년 이상 거주하다 진안군으로 전입한 지 6년이 지나지 않아야 한다. 이 밖에도 귀농·영농 교육을 8시간 이상 이수하여야 하고, 사업계획의 적정성 및 실현가능성, 영농정착 의욕, 융자금 상환계획의 적절성 등을 충족하여야 한다. 심사기준에 따른 심층면접도 통과해야 한다.

농업창업자금은 최대 3억원, 주택구입자금은 최대 7500만원까지 융자 받을 수 있다. 융자금리는 연 2%, 상환 조건은 5년거치 10년 원금균등분할 상환이다.

전춘성 군수는 “요즘 같은 고금리 시대에 귀농인들이 안정적으로 정착하는 데 도움이 되길 바란다”며 “대상자 선정 확대를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

