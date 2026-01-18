전주시·한예종, 대한민국 문화도시 조성 ‘맞손’

전통예술 기반 미래문화 콘텐츠 개발 등 협력

전주시와 전주문화재단, 한국예술종합학교가 지난 16일 대한민국 문화도시 조성사업 추진 업무협약을 체결했다. /전주시

전주시와 한국예술종합학교가 대한민국 문화도시 조성사업의 성공적인 추진을 위해 손을 맞잡았다.

우범기 전주시장과 최락기 전주문화재단 대표이사, 심규하 한국예술종합학교 미술원 디자인과장은 지난 16일 전주시청에서 대한민국 문화도시 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 각 기관이 보유한 전문 역량과 인프라를 바탕으로 전주의 문화 생태계를 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 세 기관은 △전통문화 기반 미래문화 콘텐츠 개발·확산 △미래문화 분야 공동 이슈 발굴 및 연구 수행 △포럼·심포지엄 등 학술 행사 개최와 학술 정보 교류 △기타 상호 협의에 따른 사업 추진 등에 대해 적극 협력하기로 했다.

전주시는 한국예술종합학교가 보유한 예술 창작·연구 역량과 전주문화재단의 지역 문화 기획·운영 경험, 전주시의 행정적 지원이 결합되면 전통문화 기반 미래문화 콘텐츠 구현이 보다 체계적으로 추진될 것으로 기대했다.

이와 관련 전주시는 이번 협약을 계기로 전통문화의 가치 확산을 넘어 미래문화의 창작과 유통, 소비가 이뤄지는 문화생산 플랫폼 구축에 박차를 가할 방침이다.

우범기 전주시장은 “이번 협약은 대한민국 문화도시 전주가 전통과 미래를 잇는 문화 실험의 장으로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “각 기관과의 긴밀한 협력을 통해 지속 가능한 대한민국 문화도시 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

