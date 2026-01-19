새해에도 이어지는 ‘따뜻한 나눔’…고창군 인재육성 장학기탁 줄이어

블루베리연구회·지역 기업·개인 기탁 참여…지난해 역대 최대 4억4500만원 모금 성과

심덕섭 고창군수와 ㈜고창레미콘 김정희 대표와 ㈜유진건설 이영신 대표가 장학금을 기탁하고 기념 촬영을 하고 있다.

(재)고창군장학재단에 새해에도 지역 인재 육성을 위한 장학금 기탁이 잇따르며 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다.

19일 고창군장학재단에 따르면 이날 ㈜고창레미콘 김정희 대표가 500만원, ㈜유진건설 이영신 대표가 300만원, 고창친환경블루베리연구회(회장 백석기)가 200만원, 성송면 이성진 씨가 100만원을 기탁하며 지역 인재 육성에 뜻을 모았다.

이처럼 개인과 단체, 지역 기업의 자발적인 참여가 이어지면서 고창군장학재단은 지난해 역대 최고액인 4억4천500만원의 장학금을 모금하는 성과를 거뒀다. 조성된 장학금은 대학 등록금 지원을 비롯해 서울·전주 장학숙 운영 등 다양한 인재 육성 사업에 활용되며 지역 학생과 학부모의 교육비 부담을 실질적으로 덜어주고 있다.

고창군장학재단 관계자는 “장학금 기탁은 단순한 후원을 넘어 지역의 미래를 함께 설계하는 소중한 동행”이라며 “기탁자 한 분 한 분의 정성을 모아 지역의 인재를 키우고, 성장한 인재가 다시 지역 발전에 기여하는 선순환 구조를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

한편 고창군장학재단은 앞으로도 안정적인 장학기금 조성과 맞춤형 인재 육성 사업을 통해 ‘교육하기 좋은 고창’을 만들어 나간다는 계획이다.

고창=박현표 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지