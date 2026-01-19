이전기사
장수군, 인구감소 해법 ‘군민 손으로’ 찾는다
UPDATE 2026-01-19 14:38 (Mon)
이재진 웹승인 2026-01-19 13:00 수정 2026-01-19 13:00 
인구정책 군민 아이디어 공모 추진
군민 참여로 실효성 있는 정책 발굴

장수군청 전경

장수군이 인구감소 문제에 능동적으로 대응하고 지역 여건에 맞는 실효성 있는 정책을 발굴하기 위해 ‘인구정책 군민 아이디어 공모’를 추진한다고 19일 밝혔다.

공모 주제는 △저출산 대응 △생활인구 유입 △경제활동인구 확충 △고령사회 대비 △지역 공동체 조성 등으로 인구 정책과 관련된 분야는 물론 정주 여건 개선과 지역 활력 제고에 기여할 수 있는 폭넓은 아이디어 제시가 가능하다.

기간은 19일부터 2월 20일까지이며 장수군민 누구나 참여할 수 있다.

희망자는 장수군청 누리집 고시·공고란에서 서식을 내려받아 작성 후 군청 기획조정실 지역소멸대응팀(063-350-2041) 및 각 읍·면 총무팀에 방문 제출하거나 우편(장수군 장수읍 호비로 10, 장수군청 기획조정실 국민제안담당자) 또는 이메일(jung67@korea.kr)로 접수하면 된다.

접수된 아이디어는 실행 가능성과 창의성, 정책 반영 가능성 등을 기준으로 종합적으로 심사하며 우수한 제안에 대해 △금상 1건(50만 원) △은상 2건(40만 원) △동상 1건(30만 원) △장려상 2건(20만 원)을 선정·시상할 계획이다. 

수상작 발표 및 시상금 지급은 4월 중 진행될 예정이며 이미 시행 중이거나 계획된 정책, 단순 현물 지원성 사업 등은 심사 대상에서 제외된다. 

군은 이번 공모에서 발굴된 아이디어는 군정에 실제 반영해 인구감소와 지방 소멸에 효과적으로 대응해 지속 가능한 지역 발전 기반을 구축해 나가겠다는 입장이다.

최훈식 군수는 “이제 인구정책은 행정만의 과제가 아닌 군민 모두가 함께 고민하고 만들어 가야 할 중요한 문제이다”며 “군민의 소중한 아이디어가 장수군의 미래를 바꾸는 동력이 될 수 있도록 면밀히 검토하고 정책에 적극 반영하겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

#장수군 #인구감소 #인구정책 #군민 #아이디어 #공모
이재진 gglee66@gmail.com
