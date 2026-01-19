이전기사
전북일보로고

정헌율 익산시장 “시민과의 약속, 끝까지 책임”
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-19 19:37 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산

정헌율 익산시장 “시민과의 약속, 끝까지 책임”

송승욱 웹승인 2026-01-19 16:06 수정 2026-01-19 16:06 
올해 주민과의 대화 철저한 준비·민선 8기 공약사업 마무리 강조

정헌율 익산시장

정헌율 익산시장이 19일 간부회의에서 2026년 주민과의 대화 추진에 따른 철저한 준비를 당부하고 민선 8기 공약사업의 책임 있는 마무리를 강조했다.

이날 정 시장은 “주민과의 대화와 관련해 담당 부서와 읍면동에서 사전 준비에 만전을 기해 달라”며 “건의사항 하나하나를 시민의 입장에서 적극적이고 긍정적으로 검토해, 가능한 사안은 신속히 해결될 수 있도록 조치해 달라”고 주문했다.

아울러 시정 전반의 책임 있는 마무리도 강조했다.

정 시장은 “공약은 시민과의 약속인 만큼 남은 기간 동안 추진 상황을 더욱 면밀히 점검하고, 각 부서가 끝까지 책임감을 갖고 마무리해 달라”며 “형식적인 완료가 아닌 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다해 달라”고 말했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr