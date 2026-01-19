정헌율 익산시장 “시민과의 약속, 끝까지 책임”

올해 주민과의 대화 철저한 준비·민선 8기 공약사업 마무리 강조

정헌율 익산시장

정헌율 익산시장이 19일 간부회의에서 2026년 주민과의 대화 추진에 따른 철저한 준비를 당부하고 민선 8기 공약사업의 책임 있는 마무리를 강조했다.

이날 정 시장은 “주민과의 대화와 관련해 담당 부서와 읍면동에서 사전 준비에 만전을 기해 달라”며 “건의사항 하나하나를 시민의 입장에서 적극적이고 긍정적으로 검토해, 가능한 사안은 신속히 해결될 수 있도록 조치해 달라”고 주문했다.

아울러 시정 전반의 책임 있는 마무리도 강조했다.

정 시장은 “공약은 시민과의 약속인 만큼 남은 기간 동안 추진 상황을 더욱 면밀히 점검하고, 각 부서가 끝까지 책임감을 갖고 마무리해 달라”며 “형식적인 완료가 아닌 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다해 달라”고 말했다.

익산=송승욱 기자

