익산시 신청사 준공 기념 ‘KBS 전국노래자랑’ 열린다
UPDATE 2026-01-19 19:37 (Mon)
익산시 신청사 준공 기념 ‘KBS 전국노래자랑’ 열린다

송승욱 웹승인 2026-01-19 16:05 수정 2026-01-19 16:05 
오는 2월 13일 익산시실내체육관에서 녹화…2월 5일까지 신청

익산시 신청사 준공 기념 ‘KBS 전국노래자랑’ 포스터/사진 제공=익산시

KBS 전국노래자랑이 다시 익산을 찾아온다.

19일 익산시에 따르면, 오는 2월 13일 익산시실내체육관에서 전국노래자랑 익산시 편이 공개 녹화로 진행된다. 전국 방영은 3월 말께 진행될 예정이다.

이번 무대는 익산시민의 염원이었던 시 신청사 개청을 다함께 축하하고 힘찬 출발을 알리기 위해 마련됐다.

초대 가수로 박상철과 서주경, 양지은, 정서주, 김용빈이 출연해 축하무대를 꾸민다. 본선 무대에는 예선을 통과한 15~17팀의 시민 참가자가 무대에 오르게 된다.

참가 신청은 오는 23일부터 2월 5일까지 읍면동 행정복지센터 또는 시 행정지원과에서 하면 된다. 선착순 300명까지이며, 예심은 2월 11일 솜리문화예술회관에서 진행될 예정이다.

시 관계자는 “신청사 준공은 익산의 미래를 여는 상징적인 순간”이라며 “전국노래자랑을 통해 시민과 함께 신청사 개청을 축하하고 익산의 밝은 에너지를 전국에 전하겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

송승욱 ssw791221@naver.com
