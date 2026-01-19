익산시 신청사 준공 기념 ‘KBS 전국노래자랑’ 열린다

Trend news
오는 2월 13일 익산시실내체육관에서 녹화…2월 5일까지 신청
KBS 전국노래자랑이 다시 익산을 찾아온다.
19일 익산시에 따르면, 오는 2월 13일 익산시실내체육관에서 전국노래자랑 익산시 편이 공개 녹화로 진행된다. 전국 방영은 3월 말께 진행될 예정이다.
이번 무대는 익산시민의 염원이었던 시 신청사 개청을 다함께 축하하고 힘찬 출발을 알리기 위해 마련됐다.
초대 가수로 박상철과 서주경, 양지은, 정서주, 김용빈이 출연해 축하무대를 꾸민다. 본선 무대에는 예선을 통과한 15~17팀의 시민 참가자가 무대에 오르게 된다.
참가 신청은 오는 23일부터 2월 5일까지 읍면동 행정복지센터 또는 시 행정지원과에서 하면 된다. 선착순 300명까지이며, 예심은 2월 11일 솜리문화예술회관에서 진행될 예정이다.
시 관계자는 “신청사 준공은 익산의 미래를 여는 상징적인 순간”이라며 “전국노래자랑을 통해 시민과 함께 신청사 개청을 축하하고 익산의 밝은 에너지를 전국에 전하겠다”고 말했다.
익산=송승욱 기자
