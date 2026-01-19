완주군의회, 전주·완주 행정통합 시도 규탄

“김관영 도지사 거짓사과로 군민기만, 민의 짓밟는 정치적 폭거 중단해야"

완주군의회 의원들이 19일 완주군처 브리핑룸에서 완주··전주통합을 반대하는 입장을 밝히고 있다. 완주군의회

완주군의회는 19일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 김관영 전북도지사와 일부 정치권이 제기하는 전주·완주 행정통합 시도를 “민의를 짓밟는 정치적 폭거”로 규정하며 규탄했다.

완주군의회는 이날 유의식 의장 등 의원 11명 전원이 참석한 가운데 입장문을 통해 김 지사의 최근 사과가 “소통이 미흡했다”는 형식적 언급에 그친 진정성 없는 ‘정치적 쇼’라고 비판했다. 이들은 “김 지사의 과오 인정 없는 유감 표명은 책임회피를 위한 연출에 불과하다”며, 단순 사과가 아니라 통합 논의의 공식 종식과 모든 관련 행보의 즉각 중단을 요구했다.

또 “김 지사가 현 정부의 국정기조와 행정통합 인센티브 정책을 통합의 명분으로 삼고 있으나 이는 광역간 통합을 전체로 한 정책일 뿐이며, 피지컬 AI와 함계올림필 유치 등 국책사업을 통합의 구실로 삼아 군민을 압박하는 것도 명백한 정책왜곡이라고 지적했다.

의회는 “정부의 `5극 3특` 전략에서 3특으로 분류되는 전북특별자치도의 발전 해법을 특별자치도에 걸맞은 재정특례와 권한 강화 등 자율적 성장에 찾아야 함에도 시군 통합에 에너지를 쓴다”고 비판했다.

완주군의회는 일부에서 제기하는 군의회 의결을 통한 행정통합 가능성을 거론하는 것과 관련, 반대 입장도 명확히 했다. 유의식 의장은 “행정안전부장관이 행정통합을 위해 주민투표에 붙이거나 지방의회 의견을 물어야 함에도 지금껏 아무런 결정도 하지 않은 상태에서 도지사를 포함해 일부 정치권에서 군의회를 압박하는 것은 지방자치 정신을 크게 훼손하는 것이다”고 주장했다.

지역구 국회의원인 안호영 국회의원이 완주·전주 통합에 적극 나설 경우 완주군의회의 입장 변화가 있을 것이냐는 질의와 관련, 의원들은 안 의원이 풀뿌리 민주주의를 훼손하며 일방적으로 군의회를 압박할 수 없을 것이라고 답했다.

김관영 도지사의 22일 완주군 방문과 관련, 완주군의회는 통합반대대책위원회와 함께 일단 반대한다는 입장이지만 김 지사의 방문 목적이 무엇인지 여부에 달려있다고 소통의 여지를 남겨뒀다.

완주=김원용 기자

