전북사회복지인 신년인사회 성황리 열려

전북특별자치도사회복지협의회 제공

전북특별자치도사회복지협의회(회장 나춘균)는 19일 그랜드힐스턴 그랜드벨라에서 전북 사회복지인의 힘찬 출발과 도약을 다짐하는 ‘2026년 전북사회복지인 신년인사회’를 개최했다.

이날 신년인사회는 김관영 도지사, 이명연 도의회 부의장, 안호영 국회의원, 이원택 국회의원, 임승식 전북자치도의회 농업복지환경위원장 및 도내 사회복지시설 및 기관, 단체 등 사회복지 관련 인사 150여명이 참석해 자리를 빛냈다.

참가자들의 윤회 인사로 시작된 신년 인사회는 주요 내빈들의 신년 덕담과 올 한해 도내 사회복지의 발전을 기원하는 시루떡 절단, 건배제의, 축하공연 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

나춘균 회장은 신년사에서 “2026년에는 고령화, 돌봄 공백, 복합 위기 가구 등 결코 가볍지 않은 과제들이 놓여있지만 전북사회복지인들의 연대와 전문성으로 함께 해결해 나갈 수 있을 것이다.”며 "여러분들이 자긍심을 갖고 일할 수 있고 여러분들의 목소리가 정책이 되고, 현장이 존중받는 복지 환경을 만들기 위해 전북특별자치도사회복지협의회가 함께 하겠다.”고 말했다.

김제=강현규 기자

