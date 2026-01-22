‘인구 5만' 지켜낸 고창군, 생활인구로 인구정책 판 바꾸다

주민등록인구 선방 속 생활인구 증가…상생으로 만든 인구정책 성과

고창군청 전경.

고창군이 주민등록인구 5만 명(2025년 12월 말 기준) 선을 안정적으로 유지하며 인구감소 시대 속에서 의미 있는 성과를 이어가고 있다. 단순한 숫자 방어를 넘어, 생활인구 확대와 지역 상생을 통해 인구정책의 새로운 방향을 제시하고 있다는 평가다.

22일 고창군에 따르면 출생 감소와 고령화에 따른 자연적 인구 감소 흐름 속에서도 전입·전출로 대표되는 사회적 인구의 순유입을 이끌어내며 주민등록인구 5만 명을 지켜냈다. 이는 지역 행정과 교육, 경제를 유지하는 최소 기반을 안정적으로 확보했다는 점에서 상징적 의미가 크다.

이 같은 성과의 배경에는 민선 8기 고창군이 추진해온 ‘인구지키기 투트랙 정책’이 있다. 최근 2~3년 사이 아파트 신축·분양과 특성화 중·고교의 경쟁력 강화로 유입 인구를 끌어올리는 한편, 지역 밖으로의 유출을 막는 데에도 행정력을 집중해왔다.

특히 군은 관내 유관기관과 사회단체가 함께 참여하는 ‘인구 5만 지키기 범국민운동’을 전개하며 주소 이전 독려, 지역 정착 분위기 조성에 힘써왔다. 이 같은 민·관 협력 방식이 실질적인 인구 유지로 이어졌다는 분석이다.

고창군 인구정책의 또 다른 축은 ‘생활인구’다. 군은 주민등록인구에만 매달리지 않고, 통근·통학·관광·체험·업무 등으로 지역을 찾는 사람들까지 지역 활력의 주체로 포괄하는 전략을 일찍이 도입했다.

농촌유학, 워케이션, 문화공동체 조성, 체류형 관광콘텐츠 확충 등이 맞물리며 고창군의 생활인구는 2년 연속 증가세를 보이고 있다. 지난해 5월 기준 고창군 생활인구는 42만 명으로, 전년 동월 대비 약 7만 명 늘어난 것으로 나타났다. 이에 따라 고창군의 ‘체감 인구’는 주민등록인구 5만 명을 훌쩍 넘어 지역경제와 공동체를 실질적으로 움직이는 동력으로 작용하고 있다.

고창군은 현재의 성과에 안주하지 않고 인구정책의 다음 단계로 나아가고 있다. 정주인구를 지키는 동시에 생활인구를 확대하고, 나아가 관계인구가 다시 정주로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 목표다.

이를 위해 군은 인구정책 컨트롤타워 기능을 강화하고, 주거·일자리·교육·문화·관광을 연계한 종합 전략을 추진 중이다. 부서 간 칸막이를 허문 협업 체계 역시 고창군 인구정책의 중요한 축으로 자리 잡고 있다.

심덕섭 고창군수는 “누구나 고창에 오고 싶고, 오래 머물며, 지역과 상생 관계를 맺을 수 있는 구조를 만드는 것이 목표”라며 “앞으로도 생활인구 확대와 지역 상생을 통해 인구 개념의 판을 바꾸는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지