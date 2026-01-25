이전기사
이해찬 전 총리 베트남서 별세…응급 이송후 회복 못해
UPDATE 2026-01-25 19:42 (Sun)
이해찬 전 총리 베트남서 별세…응급 이송후 회복 못해

연합 웹승인 2026-01-25 17:42 수정 2026-01-25 17:43 
국내 운구 및 장례절차 논의중

Second alt text
이해찬 전 총리가 3일 서울 중구 민주평화통일자문회의 사무처에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장 취임식에서 취임사 하고 있다. /연합뉴스

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 베트남에서 치료 중 별세했다고 민주평통이 밝혔다. 향년 73세. 

이 수석부의장은 민주평통 아태지역 운영위원회 참석차 베트남 호찌민 출장 중이던 지난 23일 쓰러져 현지 병원으로 긴급 이송된 지 이틀만인 이날 오후 2시48분께(현지시각) 사망했다.

이 수석부의장은 심근경색 진단을 받고 현지 의료진으로부터 스텐트 시술치료를 받았지만 회복하지 못했다. 

민주평통은 현재 유가족이 관계기관과 함께 국내 운구 및 장례 절차를 논의 중이라고 전했다.

이재명 대통령의 '정치적 멘토'로 통하는 고인은 7선 의원 출신으로 국무총리까지 지냈으며 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다. 

연합뉴스

연합 yonhap@jjan.kr
