민주당 전북도당, 이해찬 상임고문 추모공간 마련

더불어민주당 전북특별자치도당이 이해찬 상임고문의 별세를 애도하며 27일부터 31일까지 도당 컨퍼런스룸에 추모 공간을 운영한다.

이번 추모 공간은 민주평화통일자문회의와 공동 주관으로 운영되며, 당원은 물론 도민 누구나 자유롭게 조문할 수 있다. 조문은 매일 오전 9시부터 오후 9시까지 가능하다.

도당은 고 이해찬 상임고문이 평생 민주주의와 국민을 위한 정치에 헌신해 온 점을 기리기 위해 이번 공간을 마련했다고 설명했다. 고인은 국무총리와 여당 대표 등을 지내며 한국 정치사에서 굵직한 역할을 해온 인물로 평가받는다.

도당은 28일 오전 10시 당 소속 국회의원과 지역위원장, 광역·기초단체장, 지방의회 의장과 원내대표 등이 참석한 가운데 합동 추모식을 열 예정이다. 도당은 합동 추모식을 통해 고인의 숭고한 정신을 되새기고, 도민과 함께 애도의 시간을 갖는다는 계획이다.

윤준병 도당위원장은 “고인의 명복을 빌며 유가족께 깊은 위로의 말씀을 전한다”며 “전북도당은 민주주의와 국민을 위해 헌신하신 고인의 뜻을 이어 책임 있는 정치로 보답하겠다”고 전했다.

