한파에 연탄 가격까지 상승⋯취약계층 힘겨운 겨울

전북 소비자 가격 900~1000원⋯1년 새 50~150원 올라 연탄 사용 가구 겨울 나려면 1000장 필요⋯기부도 줄어

클립아트코리아.

최근 연탄 가격 상승에 매서운 한파까지 겹치면서 전북 지역 취약계층의 어려움이 더욱 커지고 있다.

27일 연탄은행에 따르면 도내 연탄 소비자 가격은 전주 900원, 전북 동부권 및 서남권 지역 1000원 등으로 나타났다. 이는 지난 2024년 소비자 가격 850원에 비해 50~150원 오른 수치다.

현재 도내 연탄 사용 가구는 4500여 가구로, 이들 대부분이 고령에 경제적으로 취약한 상황에 놓여있다. 특히 연탄 사용 가구의 약 90%가 도시가스가 들어가지 않는 지역에 거주하고 있어 한파와 연탄 가격 상승의 영향을 더욱 크게 받는 상황인 것으로 알려졌다.

정부에서 연탄 사용 가구를 위해 약 450~500장의 연탄 바우처를 지원하고 있으나 모두가 겨울을 따뜻하게 나기에는 부족한 것으로 나타났다.

겨울을 나기 위해서는 평균적으로 약 1000장 이상의 연탄이 필요한데, 연탄 사용 가구 대다수의 경제적 상황을 고려하면 바우처 지원 외에 추가로 500장을 마련하는 것은 어려운 상황이라는 게 전주연탄은행 관계자의 설명이다.

전주연탄은행 관계자는 “최근 몇 년간 연탄 기부와 봉사가 줄어들면서 연탄 사용 가구 4500세대 중 2500세대 정도만 지원하고 감당할 수 있었다”며 “산간 지방에 계신 분들은 4월 말까지 긴 겨울을 겪으시는 만큼, 에너지 취약 세대에 대한 꾸준한 관심을 가져주셨으면 좋겠다”고 당부했다.

이러한 상황 속 전북 지역은 연일 영하권의 강추위까지 이어지고 있다.

전주기상지청은 27일 아침 최저기온 영하 11도, 28일은 영하 10도 등 이번 주 내내 도내 아침 최저기온은 영하 13도~영하 6도, 낮 최고기온은 영하 1도~영상 2도 등 매서운 추위가 이어질 것으로 예보했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지