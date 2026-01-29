국영석, ‘완주형 공공 임대주택 조성’ 공약

1만원 임대주택·유휴부지 활용 활력 타운 조성 등 제시

국영석 출마예정자.

국영석 완주군수 출마예정자는 29일 복지 2호 공약으로 ‘완주형 공공 임대주택 조성’을 통해 주거복지를 실현하겠다고 밝혔다.

국 출마예정자가 내세운 주거복지 공약은 △폐교·유휴부지를 활용한 완주 활력 타운 조성 △완주형 1만 원 임대주택 조성 △원주민과 이주민이 하나 되는 완주 주거혁신 협의체 구성 △주거·일자리·돌봄이 결합 된 복합 주거 단지 조성 등을 통해 완주형 공공주거 복지를 실현하겠다는 구상이다.

권역별로는 화산·비봉·운주·고산·동상·경천면을 중심으로 폐교를 활용한 귀농·귀촌 체류형 주거 공간을 조성한다. 기존 폐교 시설은 리모델링을 통해 스마트팜 교육장, 농기구 공유소 등을 설치하고 운동장은 전원주택형 모듈러 주택 건립을 통해 집 걱정 없이 청년의 꿈을 키우는 완주형 활력 타운을 조성할 계획이다.

봉동·용진읍은 산단 인근 군유지 등을 활용해 산업단지 근로자, 신혼부부 전용 ‘청년 근로자 행복주택’을 조성한다. 삼례·이서면은 주거 공간과 창업 공간이 결합 된 구도심 빈집 재생형 임대주택 제공을 통해 청년·창업가에게는 기회를, 구도심에는 활력을 불어넣는다.

소양·상관·구이면은 마을회관 리모델링형 공동 주거 공간 조성을 통해 독거 어르신이 함께 생활하는 노인 주거 복지를 실현할 계획이다.

국 예정자는“청년, 신혼부부, 초기 귀농인이 안정적으로 정착할 수 있도록 최장 10년 동안 월 임대료 1만 원 수준의 임대주택을 제공하겠다”며 “폐교가 집이 되고 공터가 희망이 되는 완주형 주거 복지 실현을 통해 주거·일자리·돌봄이 결합 된 원스톱 주거 공간 조성으로 완주에 활력을 불어넣겠다”고 했다.

완주=김원용 기자

