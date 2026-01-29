김제시, ‘행복콜택시’ 2월부터 확대 운행

김제시청 전경.

김제시는 대중교통 이동이 어려운 농촌지역 주민들을 위한 ‘행복콜택시’를 오는 2월부터 기존 17개 읍면동 158개 마을에서 19개 읍면동 198개 마을로 확대 운영한다고 밝혔다.

‘행복콜 택시’는 버스 승강장에서 400m 이상 떨어졌거나, 읍·면·동 행정복지센터까지 대중교통 노선이 없는 마을을 대상으로 제공되는 공공형 교통복지서비스다.

이용요금은 마을회관으로부터 버스정류장까지 100원, 읍면동 행정복지센터까지 1000원을 지불하면 이용할 수 있다. 상반기 운행은 2월 1일부터 시작해 7월 31일까지이며 일요일을 제외한 모든 요일(공휴일도 포함)에 운행한다.

시는 앞서 지난 26일 행복콜택시 운행자 42명을 선정하고 이용객들의 불편함이 없도록 친절하고 안전한 교통서비스 제공을 강조하며 운행자 준수사항을 전달한 바 있다.

정성주 시장은 “행복콜택시 운행 사업을 통해 대중교통 취약지역 맞춤형 교통서비스로 거점시설 간 접근성을 제고함은 물론 주민들의 일상 이동의 불편을 적극 해소해 나가겠다”고 밝혔다.

김제=강현규 기자

