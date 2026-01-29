이돈승, “완주를 K-컬쳐 지역거점 문화도시로”

문화선도사단 중심 거점 육성, 가변형 대형 공연장 건립 등 제시

이돈승 출마예정자

이돈승 완주군수 출마예정자는 29일 문화 분야 비전으로 ‘문화로 꽃피는 완주, 세계로 향하는 문화도시’를 제시하며, 완주를 문화산업과 공동체문화, K-컬처를 아우르는 지역 문화정책 선도 모델로 만들겠다고 밝혔다.

이 출마예정자는 핵심 공약으로 전국 최초 문화선도산단을 문화산업 중심 거점으로 육성하겠다는 구상을 내놓았다. 산업단지 내에 문화창작클러스터를 조성하고 문화벤처기업을 유치하는 한편, 청년 창작자와 기획자가 참여하는 ‘문화 리빙랩’을 구축해 지역 산업과 문화콘텐츠를 융복합하고 새로운 일자리를 창출하겠다는 계획이다.

또 2025년 종료된 법정 문화도시 사업을 ‘공동체문화도시 시즌2’로 이어가겠다고 밝혔다. 행정 주도가 아닌 민간 중심 문화생태계를 바탕으로 다음 단계로 도약해야 한다는 설명이다.

아울러 정부의 문화산업 육성 기조에 맞춰 ‘K-컬처 지역거점 도시 완주’를 추진하고, 공공창작소와 국제교류 지원센터 유치, 콘텐츠 IP 개발, 로컬문화 자산의 산업화를 통해 ‘완주 K-컬처 거점 육성 프로젝트’를 본격화하겠다고 강조했다.

이와 함께 가변형 대형 공연장 건립, 예술학교 유치, 삼례 예술촌 리뉴얼, 생활예술 활성화, 종교·역사 관광자원화, 전통시장 현대화 등 문화·관광 전반에 걸친 공약도 제시했다.

이돈승 출마예정자는 “문화는 선택이 아니라 지역의 미래를 좌우하는 성장 전략”이라며 “완주를 주민의 삶과 산업, 세계가 연결되는 문화도시로 만들겠다”고 밝혔다.

완주=김원용 기자

