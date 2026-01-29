장수군, 호남권 첫 ‘고분 보호돔’ 시대

삼봉리 고분군 제5호분 착수 보존 중심 설계로 역사문화정책 새 이정표

장수 삼봉리 고분군 보호돔 조성 조감도

장수군이 호남권 최초로 고분 보호돔(유적발굴관) 조성에 나서며 지역 역사문화 보존 정책의 새로운 이정표를 세웠다.

장수군은 장계면 삼봉리 고분군 제5호분 일원에서 ‘장수 삼봉리 고분군 보호돔 건축설계·전시물 제작설치용역’ 착수보고회를 열고 본격적인 사업 추진에 착수했다고 29일 밝혔다.

지난 26일 열린 이날 착수보고회에 최훈식 군수를 비롯해 이정우 부군수와 관계 공무원, 자문위원으로 이재운 교수와 곽장근 교수가 참석했다.

참석자들은 사업 추진 방향과 설계 개요를 공유하고 유적 보존을 최우선으로 하면서도 전시·관람·체험이 가능한 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.

이번 보호돔 조성 사업은 ‘보존은 철저히, 관람은 생생하게’를 기본 방향으로 설정했다.

장수군은 유적 보호 시설 조성을 고분의 가치를 군민과 방문객이 직접 체감할 수 있는 역사문화 공간으로 확장하는 데 목적을 두고 이를 통해 지역 문화유산 정책의 패러다임을 ‘보존 중심 관리’에서 ‘보존과 활용의 병행’으로 전환한다는 구상이다.

보호돔 설계의 핵심은 고분 유구의 원형 보존에 있다.

유적과 매장주체부가 위치한 지반에는 구조기둥을 설치하지 않는 공법을 적용해 문화유산 훼손 가능성을 최소화한다. 대신 철골 트러스 막구조 등을 활용해 구조적 안정성을 확보하고 관람 동선과 시야를 고려한 공간 설계를 통해 관람시설로서의 완성도를 높일 계획이다.

시설 내부에는 영상부스와 관람부스, 전망부스, 관람회랑을 비롯해 무인카페부스가 조성된다. 이와 함께 발굴작업공간과 전시·교육 체험물 제작·설치 공간도 마련돼 유적 보존 현장을 직접 확인할 수 있는 발굴관 기능과 체험·교육 기능을 동시에 갖춘 복합 역사문화공간으로 조성될 예정이다.

최훈식 군수는 “호남권 최초 보호돔 조성은 장수가 역사문화 보존에 얼마나 진지하게 접근하고 있는지를 보여주는 상징적인 사업”이라며 “삼봉리 고분군을 군민과 방문객이 생생하게 체험할 수 있는 관람시설로 탈바꿈시켜 장수의 역사적 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.

장수군은 이번 보호돔 조성을 계기로 삼봉리 고분군을 재방문을 유도하는 경쟁력 있는 역사문화 체험공간이자, 장수 역사관광의 새로운 랜드마크로 육성한다는 방침이다.

장수=이재진 기자

