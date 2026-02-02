‘익산 사랑’ 김민석 국무총리, 익산명예시민 됐다

최근 방송 및 공식석상에서 은퇴 후 살고 싶은 도시로 익산 지목 정헌율 시장, 도시 인지도 제고 등 감사 뜻 담아 명예시민증 전달

정헌율 익산시장(왼쪽)이 2일 김민석 국무총리에게 명예시민증을 전달하고 있다./사진 제공=익산시

최근 여러 차례 익산에 대한 각별한 애정을 표한 김민석 국무총리가 익산명예시민이 됐다.

익산시는 2일 명예시민증 수여식을 열고 김 총리에게 익산의 가치와 미래 경쟁력을 대외적으로 알린 데 대한 감사의 뜻을 전했다.

이번 명예시민 선정의 핵심 배경은 김 총리가 공식 석상에서 보여 준 익산에 대한 각별한 애정과 신뢰다.

김 총리는 최근 공개 발언을 통해 정계 은퇴 이후 거주하고 싶은 도시로 익산을 언급하며, 쾌적한 정주 여건과 안정적인 도시 환경을 긍정적으로 평가했다.

국가 행정을 총괄하는 국무총리가 익산을 살기 좋은 도시로 언급한 만큼, 시는 해당 발언이 익산의 인지도 제고와 도시이미지 개선에 의미 있는 역할을 한 것으로 보고 있다.

산업적인 측면에서의 기여도 컸다. 김 총리는 최근 익산에 위치한 국가식품클러스터를 방문해 현장을 직접 시찰하고, 대한민국의 식품산업을 이끌어 갈 익산시의 중추적인 역할과 성장 가능성을 높이 평가했다.

시는 김 총리의 행보가 익산의 산업 기반과 정주 여건을 국민들에게 객관적으로 알리는 계기가 됐고 도시 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 긍정적인 효과를 가져왔다고 설명했다.

정헌율 시장은 이날 익산 발전에 대한 공감대를 형성하고 국가 식품산업과 연계한 도시의 비전을 널리 알린 공로에 대한 예우의 마음을 담아 김 총리에게 직접 명예시민증을 전달했다.

정 시장은 “김민석 총리께서 익산의 가치를 높게 평가해 주신 점에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 명예시민으로서 익산시의 미래 발전 방향을 함께 고민하고 공유해 나가길 기대한다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

