이상길 정읍시의원, 출판기념회 개최

저서 “키다리 이상길, 흙수저의 꿈”, 끝이 아니라 새로운 시작 출발점

이상길 정읍시의원이 출판기념회에서 인사말을 하고 있다. 사진=임장훈 기자

정읍시장 선거 출마를 선언한 이상길 정읍시의원이 지난31일 정읍연지아트홀에서 저서 “키다리 이상길, 흙수저의 꿈” 출판기념회를 가졌다.

이날 행사에는 윤준병 전북도당위원장, 안호영 국회의원, 이원택 국회의원, 박일 시의회의장, 임승식 도의원, 황혜숙 시의원, 이선덕 고창군의원, 성경환(전 MBC아나운서)후원회장, 남상국 순정축협조합장, 송길호 민주당지역협의회장, 지지자, 시민 등 400여명이 참석했다.

또, 민주당 한병도 원내대표, 이개호 국회의원, 가수 박강성 등이 축하영상을 전했다.

개그맨 김종국 사회자와 이상길 의원이 저서와 관련 대담을 진행하고 있다. 사진=임장훈 기자

출판기념회는 개그맨 김종국 씨 사회로 故 이해찬 전 총리 추모식과 고인의 활동영상 상영, 축사, 저자와의 대담 등으로 진행됐다.

이상길 시의원은 “재선 의원으로 활동하며 부족한 것을 채우기 위해 글을 썻다” 며 “고향을 지켜오면서 변화를 두려워하지 않고 새롭게 도전하기 위한 끝이 아니라 새로운 시작이다”고 밝혔다.

