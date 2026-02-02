최정호 전 국토부 차관, 익산 혁신기업·소상공인 성장 프로젝트 제안

희망더드림 특례보증 확대, 희망 리턴 지원, 소상공인 닥터 제도 도입 등

최정호 전 국토교통부 차관

최정호 전 국토교통부 차관이 익산 혁신기업·소상공인 성장 프로젝트를 제안했다.

그는 2일 보도자료를 통해 “고금리와 경기침체 등의 여파로 익산지역 중소기업 및 소상공인의 경영환경이 악화되고 있어, 지역경제의 지속가능한 성장 기반 구축을 위한 정책이 필요하다”면서 희망더드림 특례보증 확대 방안을 제시했다.

연 2% 이내의 초저금리로 4년간 4000개 업체에 총 2000억 원(매년 500억 원씩) 규모의 정책자금을 공급하되, 심사 기준과 지원 조건을 완화함으로써 기존에 지원받기 어려웠던 소상공인들도 정책자금을 활용할 수 있도록 해야 한다는 것이다.

아울러 경영 위기 소상공인에게 폐업 정리 비용 및 재창업 자금을 패키지로 지원하는 희망 리턴 프로젝트 추진, 매출 분석 및 트렌드 교육과 세무·법률 상담을 원스톱으로 지원하는 익산형 소상공인 닥터 제도 도입, 기업의 신규 투자~성장~재투자~일자리 창출로 이어지는 선순환 경제 생태계 구축을 위한 익산시 기업지원 벤처펀드 조성, 지역 중소기업의 디지털 제조 혁신 및 친환경·저탄소 생산 기반 조성을 위한 스마트팩토리 구축 지원사업 단계적 추진 등을 제안했다.

익산=송승욱 기자

