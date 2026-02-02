장수군 농어촌 기본소득 신청률 90% 돌파

대상자 2만여 명 중 1만 8926명 신청 2월 27일 첫 15만 원 지급 예정

장수군청 전경

장수군이 추진 중인 농어촌 기본소득 시범사업이 신청률 90%를 넘어서며 사실상 마무리 단계에 접어들었다.

시행 초기부터 군민들의 기대를 모은 가운데 빠른 신청 속도로 정책에 대한 높은 관심이 확인됐다.

군에 따르면 1월 말 기준 농어촌 기본소득 신청 대상자 2만 922명 가운데 1만 8926명이 신청을 마쳐 신청률은 90.5%에 달한다.

농어촌 기본소득은 인구 감소와 지역 소멸 위기에 놓인 농어촌 주민의 삶의 질 향상을 목표로 대상자에게 매월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 정책이다.

정부는 지난해 전북 장수군을 포함한 전국 10개 군을 시범사업 대상지로 선정했으며 올해부터 내년까지 국비와 지방비를 4대 6 비율로 투입해 2년간 총 800억 원 이상을 지원한다.

장수군은 2월까지 지급 대상자를 확정한 뒤 서류 검토와 실거주 확인 절차를 거쳐 2월 27일 첫 지원금 15만 원을 지급할 계획이다.

아울러 소비가 특정 지역에만 집중되지 않도록 생활권 단위 소비를 유도해 읍·면 전반으로 경제 효과가 확산되도록 운영한다는 방침이다.

사용처 부족에 따른 불편을 해소하기 위한 보완책도 병행된다. 군은 농협과의 상생협약 등을 통해 면 지역 하나로마트에서도 지역사랑상품권 사용이 가능하도록 사용처 확대에 나섰다.

농어촌 기본소득 시범사업 확정 이후 인구 이동에도 변화가 나타났다. 군에 따르면 전입자는 811명, 전출자는 161명으로 약 650명의 인구 순증이 발생했으며 1월 31일 기준 주민등록 인구는 2만 1015명으로 집계됐다. 약 두 달 만에 600명 이상이 증가한 수치로 군 단위 지자체에서는 이례적이라는 분석이다.

최훈식 군수는 “농어촌 기본소득 신청률이 예상보다 빠르게 높아지고 있는 만큼 군민들이 불편 없이 사용할 수 있도록 사용처 확대에 총력을 기울이고 있다”며 “2월 27일 첫 지원금 지급이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 마지막까지 만전을 기하겠다”고 밝혔다. 이어 “장수군 여건에 맞는 농어촌 기본소득 성공 모델로 정착될 수 있도록 꼼꼼하게 운영해 나가겠다”고 덧붙였다.

장수=이재진 기자

