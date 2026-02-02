완주·전주 통합 급물살…도지사 선거 핵심 이슈로 부상

도지사 선거 국면서 통합이 핵심 정책 현안으로 부상 지사 출마군 전원 통합 찬성 시사…통합 구상 및 비전 경쟁 본격화

왼쪽부터 김관영 지사, 안호영, 이원택 의원, 정헌율 익산시장./사진=전북일보DB.

완주·전주 통합 논의가 실행 국면으로 접어들면서 6·3 전북특별자치도지사 선거의 핵심 현안으로 떠올랐다. 도지사 출마군 전원이 통합에 찬성한다는 입장을 보이면서, 통합에 대한 역할론과 이후 전북의 미래 구상을 누가 가장 설득력 있게 제시하느냐가 선거 판세의 주요 변수로 작용할 전망이다.

2일 전북일보 취재를 종합하면, 그동안 완주·전주 통합을 일관되게 추진해 온 김관영 지사에게는 최근 국면이 정치적으로 유리하게 작용하고 있다는 분석이 나온다. 안호영 국회의원이 이날 통합 찬성으로 입장을 선회하며 추진 의지를 분명히 한 것이 김 지사의 기존 도정 기조와 맞물리면서, 통합을 둘러싼 도정과 정치권의 방향성이 일정 부분 정리됐다는 평가다. 통합 논의가 지사 개인의 정책 구상을 넘어 전북 정치권의 공동 의제로 확장되고 있다는 점 역시 김 지사에게는 우호적인 환경으로 꼽힌다.

지사 출마를 선언한 이원택 의원도 완주·전주 통합 찬성 입장을 밝히며 경쟁에 가세했다.

이 의원은 통합을 통해 전북의 행정 체급을 키우고, 이를 국가 지원을 제도화하는 계기로 삼아야 한다는 취지의 구상을 내놓고 있다.

정헌율 익산시장 역시 도지사 출마 선언 이후 줄곧 완주·전주 통합에 찬성 입장을 견지해 왔다. 이처럼 통합이 사실상 전북의 구조적 변화를 상징하는 의제로 자리 잡으면서, 이를 외면한 채 선거를 치르기는 쉽지 않은 환경이 형성되고 있다는 분석이다. 향후 국면에서는 통합 이후의 청사진과 국가 지원 전략을 누가 더 구체적이고 설득력 있게 제시하느냐가 주요 쟁점으로 떠오를 전망이다.

특히 정무적으로는 통합을 둘러싼 정치적 선택의 배경도 후보별로 다르게 읽힌다. 지역 정계 관계자는 “완주·전주 통합은 각 정치인의 처지와 전략에 따라 의미가 달라질 수밖에 없다”며 “안호영 의원의 경우 김 지사외 이 의원에 계속 밀리는 양상이었는데, 전주시민의 민심을 확보하는 것이 향후 정치적 입지 확장에 중요한 만큼, 이번 통합 찬성 결단이 갖는 상징성이 크다”고 말했다.

이어 “반면 이원택 의원은 전주·완주가 직접적인 지역구는 아니지만, 통합 이후의 전북 미래 구상과 함께 새만금 권역을 중심으로 한 추가적인 행정·산업 연계 구상을 제시해 시너지를 만들어내는 전략이 중요해 보인다”며 “결국 도지사 선거 국면에서는 각 후보가 통합을 어떤 정치적 자산과 정책 로드맵으로 확장시키느냐가 경쟁의 핵심이 될 것”이라고 분석했다.

서울=이준서 기자

