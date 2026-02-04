유희태 완주군수 “일방적 통합 안돼..안호영 의원 통합 찬성에 유감”

“안 의원 일방적 통합 찬성 발표 유감…군의회 뜻 따를 터”

유희태 완주군수

완주군

유희태 완주군수가 완주·전주 행정통합 논의와 관련해 공감대와 절차적 정당성을 강조하며 일방적 추진에 대한 우려를 나타냈다.

유 군수는 4일 기자회견을 열고 “통합은 주민과 군의회, 행정이 함께 공감할 수 있는 절차 속에서 논의돼야 한다”며 “지역사회와 충분한 합의 없이 추진되는 방식은 바람직하지 않다”고 밝혔다. 그는 “행정통합은 지역의 미래와 군민 삶에 직결된 사안인 만큼 정치적 논리가 아닌 경제적 논리로 접근해야 하며, 최종 판단은 군민의 뜻에 달려 있다”고 강조했다.

안호영 국회의원이 통합 추진에 찬성 입장을 밝힌 데 대해 유 군수는 “왜 입장이 바뀌었는지 이해하기 어렵다”며, “행정과 군의회, 지역사회 의견 수렴이 충분히 이뤄지기 전에 입장이 발표된 점은 유감스럽다”고 밝혔다. 또 “안 의원의 복안이 무엇인지 지역사회도 궁금해하고 있다”며 충분한 설명과 숙의 과정의 필요성을 강조했다.

유 군수는 그동안 읍·면 주민설명회와 행정안전부 주관 6자 간담회 등을 통해 절차적으로 논의를 이어왔다고 설명하면서, 최근 여론조사에서 군민의 약 65%가 통합에 반대하는 상황을 언급했다.

군정 책임자로서 통합 찬성이냐 반대냐는 기자들의 집중 질문에 대해 유 군수는 `군민의 뜻`과 갈등 최소화 등의 원론적 입장을 유지한 채 찬반에 대한 분명한 입장은 밝히지 않았다. 다만 군의회와 뜻을 같이 하겠다고 해 현 단계에서 사실상 반대에 무게를 실었다.

그는 "완주군의회가 통합 논의로 지역사회 갈등을 심화시키고 있다는 점을 지적하고 있으며, 군의회가 찬반 열쇠를 쥐고 있는 만큼 그 판단을 존중해야 한다”고 말했다.

또 안호영 국회의원과 유의식 군의회 의장 간 3자 회동이나 공개 토론 등을 통해 갈등을 최소화하고 책임 있는 공론의 장을 만들겠다는 뜻도 밝혔다.

유 군수는 “공감대 형성 없이 주장만 앞서면 갈등은 더욱 커질 수밖에 없다”며 “관계 주체들이 한자리에 모여 충분히 논의하는 과정이 필요하다”고 했다. 이어 “통합 논의가 장기화될수록 지역사회 불확실성이 커질 수 있다”며 행정안전부의 책임 있는 판단을 요청했고, “군정 책임자로서 군민 삶과 직결된 현안은 흔들림 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

완주=김원용 기자

