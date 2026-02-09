전주 응급의료기관 7곳, 설 연휴 정상 진료

740여 개 의료기관‧150여 개 약국 운영 전주시‧덕진보건소, 응급진료 상황실 설치

전주시가 설 명절 연휴 기간 시민들의 응급상황에 대비해 의료 대응 체계를 가동한다.

9일 전주시보건소에 따르면 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 전주 지역 내 24시간 응급실을 운영하는 전북대병원·예수병원·대자인병원·전주병원·새강병원·호성전주병원·고려병원 등 7곳의 응급의료기관이 정상 운영된다.

또한 설날 당일 의료기관 33곳과 약국 24곳이 문을 여는 등 설 연휴 동안 총 740여 곳의 의료기관과 150여 곳의 약국이 운영될 예정이다.

특히 시민과 귀성객들의 의료 접근성을 높이기 위해 심야 시간에도 이용할 수 있는 심야약국 3곳(사랑약국, 염약국, 365인후대형온누리약국)과 소아 야간·휴일 진료 기관인 달빛어린이병원 3곳(전주다솔아동병원, 해맑은연합소아청소년과의원, 올키즈365소아청소년과의원)도 운영된다.

설 연휴 진료 가능한 의료기관과 약국에 대한 정보는 전주시 누리집(www.jeonju.go.kr) ‘설 명절 연휴 통합정보 안내’ 및 전주시보건소 누리집(health.jeonju.go.kr) 공지사항에서 확인할 수 있다. 단, 각 의료기관의 사정에 따라 운영시간이 변경될 수 있는 만큼, 사전에 전화로 문의한 뒤 방문하는 것이 좋다.

이와 함께 전주시는 전주시보건소와 덕진보건소, 중인‧금상‧도덕보건진료소에서 비상 진료를 시행하도록 할 계획이다.

이밖에 전주시는 설 연휴 동안 전주시보건소와 덕진보건소에 각각 보건소 응급진료 상황실을 설치·운영하고, 응급의료기관별 전담책임관을 통해 현장 상황을 지속적으로 관리한다. 또 진료 가능 의료기관·약국에 대한 안내(063 281 6200, 063 250 3900)와 응급의료체계 점검 등 시민들의 의료 이용 불편 방지를 위해 신속하게 대응할 예정이다.

동시에 감염병 집단 발생에 대비해 비상대응반을 운영하는 등 감염병 신고 의료기관에 대한 모니터링을 강화하고, 집단 설사 환자 등 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 상황 근무 및 비상 연락 체계도 가동한다.

김신선 전주시보건소장은 “설 연휴 동안 시민들과 귀성객, 관광객들이 안전한 명절을 보낼 수 있도록 응급진료 상황실 및 감염병 비상대응반 등을 통해 철저히 대응하겠다”고 말했다.

