국민의힘 전북도당 “지방선거 청년출마자 모집”

25일까지 만 45세 미만 청년 대상, 3월초 아카데미 진행

국민의힘 전북특별자치도당 청년위원회(위원장 강경록)은 11일 전북특별자치도의회 브리핑 룸에서 기자회견을 열고 “이번 제9회 전국동시지방선거에 출마할 청년 출마자를 모집한다”고 밝혔다.

국힘 전북자치도당 청년위는 “전북의 지방정치는 오랫동안 너무 익숙해져 왔다”며 익숙함은 편안함이 됐지만 그만큼 책임은 흐려졌고, 그사이 견제와 경쟁은 점점 사라졌다"고 진단했다.

그러면서 “이것이 과연 도민을 위한 지방자치인지 묻지 않을 수 없다. 지금 전북에 필요한 것은 익숙한 정치가 아닌, 책임을 묻는 도민앞에서 설명할수 있는 정치”라면서 청년들의 참여를 촉구했다.

청년위는 “전북과 함께 성장하며 정치의 책임을 배워갈 청년을 찾고 있다”며 많은이들의 참여를 당부했다.

청년위는 오는 25일까지 만 45세미만 청년들을 대상으로 출마자를 모집할 계획이며, 3월초 아카데미 진행과 면접, 심사등 검증 절차를 거친 뒤 최종 출마자들을 결정할 예정이다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지