전북 참여자치 “민주당 전북도당, 예비후보 심사명단 공개하라”

“총계만 발표…누가 통과했는지 비공개” 비판 전남도당 실명 공개 사례 들어 “심사 기준·지역별 현황 투명화” 촉구

속보=참여자치전북시민연대는 19일 논평을 내고 "더불어민주당 전북특별자치도당은 6·3 지방선거 예비후보 자격심사 결과를 즉각 투명하게 공개하라”고 촉구했다. (19일자 1면 보도)

전북도당이 지난 13일 심사 결과를 발표하면서 전체 495명 중 409명 적격, 11명 부적격, 75명 정밀심사 대상으로 분류됐다는 총계만 공개하고, 구체적인 명단과 선거유형별 적격자 수는 밝히지 않았다는 이유에서다.

단체는 논평에서 “전북도당은 도민과 당원들이 가장 궁금해하는 ‘누가’ 통과했고 ‘어떤 기준’으로 판단했는지 비공개로 일관하고 있다”며 “이는 유권자의 알 권리와 선택권을 침해하는 행위”라고 주장했다.

또 민주당 전남도당이 지역별·성명별 결과를 공개한 사례를 들며 “같은 정당인데 지역에 따라 공개 범위가 달라지는 것은 납득하기 어렵다”고 했다.

아울러 참여자치는 전북도당이 개인정보 보호 등을 이유로 비공개 방침을 설명한 데 대해 “오히려 불필요한 의혹과 불신만 키운다”며 자격심사 기준, 적용 원칙, 선거유형별·지역별 적격·부적격 현황을 공개하고 향후 공천 과정에서도 정보 공개 원칙을 명문화하라고 요구했다.

서울=이준서 기자

