[윤석열 무기징역] 김관영 전북지사 “국민이 이겼다…민주주의 승리”

“최고형 못 미친 아쉬움”…사법개혁 필요성 강조 “국정 정상화·전북 대도약에 전력” 밝혀

김관영 전북특별자치도지사는 19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 무기징역 1심 선고와 관련해 “결국 국민이 이겼고 민주주의가 승리했다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 페이스북에 “권력은 사라져도 책임은 남는다”며 헌법과 민주주의를 유린한 행위에 대한 역사적 단죄라고 평가했다.

다만 이번 판결이 법정 최고형에 이르지 못한 점을 언급하며 사법개혁의 필요성도 강조했다.

김 지사는 “대한민국 정상화의 시간”이라며 “민생과 경제 회복, 전북 대도약에 전력하겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

