전북도의회 “현대차, 새만금 미래산업 투자 결단 환영”

전북도의회 전경./전북일보DB

전북특별자치도의회(의장 문승우)는 23일 의원 일동 명의의 논평을 내고 “현대자동차그룹의 새만금 대규모 투자계획을 180만 전북도민과 함께 진심으로 환영한다”고 반겼다.

전북자치도의회는 “정부 등에 따르면 현대자동차그룹은 이번 주 새만금에서 관계부처와 양해각서(MOU)를 체결하고, 투자계획을 공식 발표할 것으로 전해지고 있다”며 “이번 투자는 새만금을 미래 산업의 핵심 거점으로 육성하는 중대한 전환점이 될 것”이라고 기대했다.

그러면서 “AI·수소·로봇 등 첨단산업 분야에 대한 집중 투자는 전북 산업 구조의 대전환을 이끄는 계기가 될 것으로 기대한다”고 했다.

전북도의회는 “새만금은 대한민국 미래 성장의 전초기지로, 무한한 확장성을 바탕으로 국가 균형발전과 신산업 도약을 이끌 핵심 거점”이라며 “의회는 이번 투자가 차질 없이 추진될 수 있도록 필요한 지원과 협력에 최선을 다하고 나아가 향후 기업활동을 뒷받침할 수 있도록 정주여건과 인프라 확충을 위한 제도적·재정적 지원도 아끼지 않겠다”고 다짐했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지