이주현 조국혁신당 군산시지역위원장, 시장 출마 선언

이주현 조국혁신당 군산시지역위원장이 25일 시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 오는 6월 군산시장 출마를 공식 선언했다. /사진=이환규 기자

이주현 조국혁신당 군산시지역위원장이 오는 6월 군산시장 출마를 공식 선언했다.

이 위원장은 25일 시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “무너져가는 내 고향 군산의 비명 소리를 더는 외면할 수 없어 군산을 다시 세울 사명감으로 이 자리에 섰다”고 밝혔다.

이 위원장은 “청년들은 기회를 찾아 고향을 떠나고 상인들의 한숨은 깊어지며 우리 경제의 심장인 산업단지는 숨이 가쁘다”면서 “호남 경제의 자부심이었던 군산의 영광은 이제 낡은 사진첩 속의 추억이 되어버렸다”고 주장했다.

그는 “흩어진 시민의 마음을 하나로 묶고, 절망을 희망으로 바꿀 강력한 결속의 리더십이 있어야 한다”며 “잘못된 것은 과감히 도려내고 새로운 도전을 두려워하지 않는 배짱 있는 시장이 필요하다”고 강조했다.

이 위원장은 “준비된 리더십과 실력으로 판을 바꾸겠다”며 “이주현의 시장실은 권위를 누리는 안방이 아니라 군산의 현안을 끝까지 책임지고 돌파하는 ‘24시간 최전방 상황실’이 될 것”이라고 약속했다.

그러면서 그는 △경제는 힘 있게(전북의 경제수도, 군산의 자존심을 되찾겠습니다) △관광은 새롭게(글로벌 해양관광도시로의 대전환을 이끌겠습니다)△시정은 바르게(당당한 공무원, 신뢰받는 시정을 세우겠습니다) 등 3대 혁신 전략을 선언했다.

이 위원장은 “ 오직 실력과 청렴 두 가지 무기로 기득권의 견고한 벽을 깨부수며 살아왔다”면서 “이주현과 함께 미래로 질주해주기를 바란다"고 호소했다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지