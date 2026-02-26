완주 테크노밸리에 전북 최초 ‘AI 심장’ 뛴다

㈜테크노그린, 2500억 투입 20MW급 데이터센터 구축…완주군·LG전자·한전KDN 와 업무협약 체결

완주군이 디지털 경제의 핵심 인프라인 AI 데이터센터’ 를 유치하며 디지털 산업의 중심지로 급부상하고 있다.

완주군은 26일 군청 전략회의실에서 유희태 완주군수와 ㈜테크노그린 완주사업소 안효중 대표, LG전자 어플라이드사업담당, 한전KDN 본부장이 참석한 가운데 ‘완주 에이아이(AI) 데이터센터 구축·운영을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 ㈜테크노그린은 완주 테크노밸리 제1일반산업단지 내 약 5,000평 부지에 총 사업비 2,800억 원을 투입한다. 센터는 20MW 규모로 설계되며, 오는 2028년까지 데이터센터 핵심 설비를 구축한 후 2029년 가동할 계획이다.

해당 부지는 올해 초 ‘전력계통영향평가’를 통과하며 데이터센터 운영의 필수 요건인 안정적인 전력 수급력을 인정받았다. 또한 공업용수와 통신 인프라가 이미 완비되어 있어 최적의 입지 조건으로 평가받는다.

이번 프로젝트는 각 분야 전문 기관의 협업으로 진행된다. ㈜테크노그린이 사업 전반을 총괄하며, LG전자가 기술 참여와 건축 및 유지보수를 담당한다. 한전KDN는 전력과 정보통신기술(ICT) 설계 및 안정적인 전력 공급 체계 구축한다. 을 전담 ICT 설계 및 안정적인 전력 공급 체계 구축하며, 완주군은 인허가 등 행정 지원 및 공공데이터를 제공한다.

특히 이번 데이터센터는 단순한 정보 저장을 넘어 완주군의 전략 산업인 ‘수소’ 및‘첨단 농업`과 연계된다는 점에서 주목된다. 경기도 용인에 본사를 둔 ㈜테크노그린은 골프장 및 스포츠 구장의 잔디 관리, 조경 공사 등 녹지 관리 분야에서 국내 정상급 기술력을 보유하고 있다. 이 회사는 자사 부설 잔디연구소의 병해충 데이터 분석 역량과 미생물 농업 보조 자재 개발 노하우를 데이터센터와 결합해, 농업 디지털 전환을 이끌 계획인 것으로 전해졌다.

축적된 데이터를 활용해 지역 내 농업 및 산업 현장에 실무적인 솔루션을 제공함으로써 지역 경제 활성화와 고용 창출에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

유희태 완주군수는 “전북 최초의 데이터센터가 완주에 들어서게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 투자가 완주군이 국내 AI 산업의 중심지로 도약하는 기폭제가 될 수 있도록 모든 행정력을 집중 지원하겠다”고 말했다.

완주=김원용 기자

