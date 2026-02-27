[현대자동차그룹 새만금 9조원 투자]현대자동차, 새만금에 9조 투자한다

Trend news
27일 군산 지스코서 투자협약…이 대통령·김관영·정의선 참석 국토부·새만금개발청과 모빌리티 특화 스마트도시 조성 MOU 피지컬AI·로봇·에너지 앵커기업 유치…지산지소형 AI·수소시티 시동
전북, 새만금이 우리나라 인공지능 로봇 생산기지가 된다. 현대자동차그룹이 전북 새만금에 9조 원에 육박하는 금액을 투자한다.
국토교통부 등 정부 5개 부처와 전북특별자치도는 27일 오전 11시 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 현대자동차그룹과 8조9000억원 대 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 수소AI 도시 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 체결했다.
협약식에는 이재명 대통령과 김윤덕 국토부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부장관, 김정관 산업통상부장관, 김성환 기후에너지환경부장관, 김관영 전북특별자치도지사, 김의겸 새만금개발청장, 정의선 현대자동차그룹 회장 등 200여 명이 참석했다.
협약에 따라 현대차그룹은 로봇 제조부터 AI 데이터센터, 수소 생산, 재생에너지 발전까지 5개 사업을 새만금 일원에 동시에 추진한다는 계획이다.
투자액수는 전북 투자협약 역사 상 단일 기업 투자로는 가장 큰 규모다.
전북자치도는 현대차그룹의 투자로 기업 추산 약 16조 원의 경제 유발 효과와 함께 7만 1000명의 직·간접 고용 창출을 기대하고 있다.
가장 큰 비중을 차지하는 사업은 AI 데이터센터(사업 기간 2027년~2029년)다.
현대차그룹은 약 5조 8000억 원을 투입해 100MW 규모로 시설을 구축하며 1단계로 엔비디아 GPU 5만 장을 도입해 피지컬AI 연구개발 인프라로 활용한다.
특히 새만금은 재생에너지를 현장에서 직접 수급할 수 있어 향후 500MW 규모까지 시설을 단계적으로 확장할 예정이다.
이러한 재생에너지(약 1조 3000억원·2027년~2029년)는 AI 데이터센터와 수소 사업에 필요한 전력을 안정적으로 공급하는 역할도 맡는다.
200MW 규모로 건설해 연간 3만 톤의 그린수소를 생산하는 수전해 플랜트(약 1조원·2027년~2029년)도 조성된다.
생산된 수소를 새만금 내 수소모빌리티와 수소AI 시범도시 등에 공급돼 외부 수급 없이 생산지에서 바로 소비하는 ‘지산지소(地産地消)형’ 에너지 자립 구조를 목표로 한다.
로봇 제조(약 4000억원·2028~2029년) 시설도 들어선다. 현대차그룹은 물류·배송용 로봇을 연간 최대 3만대 양산하는 것을 목표로 새만금에 생산 거점을 마련할 예정이다.
또한 수소AI 시범도시(약 4000억원·2027~2035년)도 조성되는데, 로봇 친화·수소 실증단지 등을 포함한 수소·AI 복합 도시 형태로 조성된다.
김 지사는 “이번 현대차그룹의 새만금 투자는 전북이 대한민국 미래전략산업을 선도하는 계기가 될 것”이라며 “새만금에서 시작된 첨단산업 투자의 효과가 전북 전역은 물론 대한민국 전체의 새로운 성장 동력으로 이어질 것”이라고 말했다.
