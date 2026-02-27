李대통령, 새만금 ‘AI 수소시티’ 전시 관람…“첨단기술로 국민 안전 지켜달라”

정의선 회장과 로봇·수소 기술 둘러봐…미래형 ‘AI 수소시티’ 깊은 관심 자율주행 로봇 ‘모베드’ 확장성 주목…“재난 대응 등 활용 기대”

이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 국민의례를 하고 있다. 오른쪽부터 배경훈 부총리 겸 과기부 장관, 이재명 대통령, 정의선 현대차그룹 회장, 김윤덕 국토부 장관. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 ‘새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식’ 행사에 앞서 행사장 내에 마련된 현대자동차그룹의 첨단 기술 전시를 관람하고 관계자들을 격려했다.

전시 관람에는 정의선 현대차그룹 회장과 관계부처 장관들이 동행했다.

부스에는 새만금에 구현될 AI 수소시티 구상을 담은 디오라마를 비롯해 재생에너지 활용 수전해 플랜트, 생산된 수소를 전기로 전환하는 연료전지 발전기, 새만금에서 생산될 자율주행 휠 로봇 ‘모베드(MobED)’ 등이 전시됐다.

이 대통령은 먼저 AI 수소시티 디오라마 앞에서 재생에너지로 생산된 수소가 도시 전반에 활용되는 과정에 대해 보고받았다.

특히 이 대통령은 에너지 전환 과정에서의 효율성과 경제성을 구체적으로 물으며 높은 관심을 보였다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

김창환 현대차그룹 부사장은 “재생에너지 기반 수전해 설비에서 생산된 청정수소가 모빌리티와 산업, 건물 등 도시 전반의 에너지원으로 활용되고, AI와 로봇 기술이 결합되어 도시 운영을 실시간 최적화하는 미래형 모델”이라고 설명했다.

이어 이 대통령은 휴머노이드·자율주행·안내 로봇과 물류 로봇 등 전시 구역을 차례로 둘러봤으며, 특히 경사지에서도 자유롭게 이동하는 자율주행 휠 로봇 ‘모베드(MobED)’의 실제 도시 환경에서의 적용 방안과 확장성을 주목했다.

최리군 현대차그룹 상무는 “모베드는 네 개의 바퀴가 독립 구동되어 지형이나 경사로에 상관없이 안정적 주행이 가능하다”며 “일반 배송은 물론 의료·돌봄 서비스, 재난 대응 등 수소 AI 시티 전반에 광범위하게 적용될 예정”이라고 답했다.

장재훈 현대차그룹 부회장이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 새만금 미래 전략사업 투자계획을 발표하고 있다. /연합뉴스 제공

관람 도중 이 대통령은 최근 현대차그룹이 소방청에 무인소방로봇을 기증한 사례를 언급하며 “국민의 생명과 안전을 지키는 현장에 첨단기술을 적극적으로 지원해준 데 감사하다”고 사의를 표했다.

이에 정의선 회장은 “기업으로서 당연히 해야 할 일”이라며 “앞으로도 현장 수요를 반영해 무인소방로봇의 성능을 지속적으로 개량하고 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

전시 관람을 마친 이 대통령은 본 행사인 ‘새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식’에 참석했다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지