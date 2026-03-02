이건중 제8대 익산시사회복지협의회장 당선

정기총회 열고 만장일치 선출…“신뢰받는 협의회” 다짐

지난 23일 열린 익산시사회복지협의회 정기총회에서 참석자들이 함께 기념촬영을 하고 있다. /사진 제공=익산시사회복지협의회

이건중 익산시사회복지협의회장

익산시사회복지협의회 제8대 회장으로 이건중 사회복지법인 중도원 이사장이 당선됐다.

협의회는 최근 열린 2026년도 정기이사회 및 정기총회에서 단독 후보로 출마한 이건중 이사장을 8대 회장으로 만장일치 선출했다.

이날 정기이사회에서는 감사보고와 2025년도 사업실적 및 세입세출 결산안 심의가 이뤄졌으며, 정기총회에서는 임원 선출과 함께 감사보고, 2025년도 사업실적 및 세입세출 결산과 2026년도 사업계획 및 세입세출 예산 심의가 진행됐다.

이건중 당선인은 “익산시사회복지협의회장으로서의 중책을 맡게 돼 그 책임을 무겁게 느낀다”면서 “회원님들 및 협의회 임직원들과 함께 신뢰받는 협의회가 되도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

익산=송승욱 기자

