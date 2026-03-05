최정호 익산시장 예비후보 “익산 대전환, 지금이 골든타임”

시민연대플랫폼 출범과 함께 출마 공식 선언

최정호 익산시장 예비후보가 5일 익산시청에서 기자회견을 열고 익산 대전환 시민연대플랫폼 출범과 함께 출마를 공식 선언하고 있다./사진=송승욱 기자

최정호 익산시장 예비후보가 5일 익산 대전환 시민연대플랫폼 출범과 함께 출마를 공식 선언했다.

이날 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “지금 익산은 조금씩 나아지는 관리의 도시로 남을 것인지 아니면 구조를 바꾸는 대전환의 도시로 나아갈 것인지 선택의 갈림길에 서 있다”면서 “현재 익산의 문제는 단순한 침체가 아니라 구조적 정체이기에 구조 자체를 근본적으로 바꿔야 하며 지금이 골든타임”이라고 강조했다.

이어 “익산은 오랫동안 갈등 속에서 많은 시간을 허비해 왔는데, 이제는 싸울 시간이 아니라 함께 움직일 시간”이라며 “모든 익산시민이 함께 정책을 만들고 실행을 점검하는 익산 대전환 시민연대캠프를 운영하겠다”고 밝혔다.

그러면서 익산 발전을 위한 경제·도시·삶 대전환 전략을 제시했다.

주요 내용은 산업 생태계 재편, 새만금을 성장엔진으로 연결, 국가식품클러스터 2단계 완성, 혁신·글로벌 기업 유치, 교통·물류 중심 도시 조성, 익산역·원도심 중심 문화·관광·산업 결합, 돌봄 사각지대 해소, 성장배당·햇빛배당 도입 등이다.

마지막으로 그는 “변화는 혼자서 이룰 수 없다”면서 “검증된 실력과 준비된 열정으로 시민과 함께 익산의 새로운 미래를 열어가겠다”고 다짐했다.

익산=송승욱 기자

